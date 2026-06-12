Este fin de semana se esperan lluvias en varios departamentos de Colombia

Chocó es uno de los departamentos donde se espera las principales lluvias este fin de semana. Foto: Oscar Perez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este nuevo puente festivo, del 12 al 15 de junio. De acuerdo con la entidad, se esperan lluvias en varias zonas del país, especialmente el sábado y domingo.

Para mañana, 13, se prevén lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional. Las más significativa se concentrarán en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, por el lado del Pacífico. Sin embargo, hacia el sur del país también se pueden registrar precipitaciones importantes en áreas de Caquetá, Putumayo, Amazonas y Guaviare.

(Lea: Lanzan aplicación para consultar el pronóstico climático de Colombia en tiempo real)

Por otro lado, en región Andina, se esperan lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores de Antioquia, departamentos del Eje Cafetero, Tolima, Huila y el occidente de Cundinamarca y Boyacá. Así mismo, se prevén precipitaciones en zonas del piedemonte llanero y en sectores dispersos de Meta, Casanare y Vichada.

El domingo, 14, el pronóstico indica que seguirán las condiciones lluviosas casi en las mismas zonas. A diferencia del sábado, en el Caribe podrían aumentar las precipitaciones. En Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar se esperan lluvias dispersas, mientras que hacia el extremo norte de La Guajira son menos probables. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dice el Ideam, podrían presentarse lluvias intermitentes, principalmente en las áreas marítimas.

Para terminar el fin de semana, el lunes 15, se prevé una reducción gradual en la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, la entidad sostiene que continuarán las lluvias en diversos sectores como Chocó, áreas de Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, algunas lluvias dispersas sobre Meta, Guaviare, Casanare y Vichada.

Es posible, además, que algunas zonas se registren altas temperaturas por lo que el Ideam hace estas recomendaciones ante las alertas por incendios en cobertura vegetal:

A la comunidad en general, a turistas y caminantes : apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio, envases químicos, material combustible que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.

A los Consejos Departamentales y Municipales, las autoridades ambientales regionales y locales: mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de estos especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales.

A los sistemas regionales y locales de bomberos: disponer de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal.

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