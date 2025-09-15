Estas son las regiones en las que lloverá el lunes 15 de septiembre, según el IDEAM

En Bogotá se espera un cielo principalmente nublado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el más reciente reporte sobre el clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señaló que, durante las últimas horas, en Colombia se han presentado condiciones mayormente nubosas, principalmente en el occidente de la Orinoquía, en el oriente del Caribe, en el oriente y centro de la región Andina, en el occidente de la Amazonía y en el norte del Pacífico.

En cuanto a las lluvias de mayor magnitud, se han presentado en el centro de Chocó, Tolima, Caldas, Quindío y occidente de Cundinamarca. Las lloviznas más leves, por su parte, se registraron en Cundinamarca, Boyacá, Huila, Antioquia, Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta, Meta, Casanare y Arauca.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, durante la madrugada, se registró cielo parcialmente nublado con lluvias puntuales y espontáneas en la zona marítima.

De acuerdo con el IDEAM, para este lunes 15 de septiembre, la mayor concentración de precipitaciones se presentarán en las zonas de la región Caribe, centro y norte de la Pacífica y el occidente y norte de la Andina. Además, se esperan lluvias ligeras en el occidente de la Orinoquía y en sectores de la Amazonia.

En cuanto a las precipitaciones de mayor intensidad con probabilidad de actividad eléctrica dispersa se presentarán en zonas del Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, litoral del Valle del Cauca y del Cauca, Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre, occidente de La Guajira, sur de Magdalena, Atlántico, y, además, en Caldas y Quindío.

También es posible que se presenten lluvias de menor intensidad en sectores de Cundinamarca, Boyacá, norte de Tolima, piedemonte llanero, occidente de Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su parte, el IDEAM estima cielo parcial a mayormente nublado con posibles precipitaciones ligeras en el occidente del área.

Pronóstico en Bogotá para este 15 de septiembre

De acuerdo con el reporte del IDEAM, para las horas de la mañana se prevé un cielo mayormente nublado con posibles lloviznas en algunos sectores de la ciudad.

Para la tarde, en la ciudad se presentarán condiciones de cielo parcial a mayormente nublado con lloviznas ocasionales en sectores de Kennedy, Puente Aranda, Bosa, San Cristóbal y Usme.

Durante el día, predominará el tiempo seco en las otras localidades de la ciudad y se espera que la temperatura máxima sea de 20°C.

Pronóstico del clima del IDEAM para otras ciudades

🌦 Barranquilla: Se espera con cielo parcialmente nublado en la mañana con aumento de la nubosidad y probabilidad de algunas lluvias hacia las horas de la tarde (T.máx.:33°C).

🌦 Cartagena: Se espera una mañana con cielo parcialmente nublado con tiempo seco y probables lluvias durante la tarde y noche. (T. máx.: 33 °C).

🌦 Medellín: Se espera cielo mayormente nublado con posibles lloviznas en la mañana. En horas de la tarde y noche se prevé un incremento en la humedad con probables lluvias ligeras (T. máx.: 29 °C).

🌦 Tunja: Se estima una jornada con cielo nublado y probables lluvias ligeras o lloviznas (T. máx.: 17 °C).

🌦 Bucaramanga: Se espera un cielo mayormente nublado con lloviznas en la mañana y lluvias en la tarde y noche (T. máx.: 28 °C).

🌦 Cali: Durante la jornada se estima cielo parcialmente nublado y tiempo seco en la mañana y parte de la tarde. Probables lluvias en la noche (T. máx.: 33 °C).

Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 201 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Andina y Pacífico. De estos, 67 están en alerta roja, destacándose Tolima, con 23 municipios; Cundinamarca, con 20; y Norte de Santander, con 11 municipios.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 217 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 51 están en alerta roja, destacándose Chocó, con 18; Antioquia, con 10; y Cesar y Norte de Santander, con 5 municipios respectivamente.

☔Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas):* Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Caribe: 26 naranjas y 14 amarillas; Magdalena Cauca: 1 roja, 1 roja puntual, 17 naranjas y 15 amarillas; Orinoco: 2 rojas, 10 naranjas y 19 amarillas; Pacífico, 13 naranjas y 5 amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: •Mar Caribe: Se emite alerta amarilla por tiempo lluvioso en la zona suroccidental y occidental. Se mantienen las alertas amarillas por viento y oleaje en todo el Caribe colombiano.

• Pacífico colombiano: Se mantienen las alertas amarillas por viento y oleaje en toda la cuenca del Pacífico colombiano. Se eleva a alerta naranja por tiempo lluvioso para el centro y norte de la cuenca del Pacífico colombiano.

