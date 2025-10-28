Estos serán los tres temas prioritarios de Colombia en la próxima cumbre mundial del clima

A menos de un mes de la realización de la próxima cumbre mundial del clima, el gobierno Petro reveló sus prioridades para este encuentro. Entre estas se encuentra la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. EFE/Andre Borges Foto: EFE - Andre Borges

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Ambiente dio a conocer las prioridades del país durante las próximas negociaciones climáticas que ocurrirán en la COP30, que se realizará en noviembre en Belém do Pará (Brasil).

Es de recordar que la COP30, que es la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), tiene como foco principal el financiamiento global para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París y la protección de la Amazonía para hacer frente a la crisis climática.

Uno de los asuntos críticos durante este encuentro será debatir la implementación de mecanismos de financiamiento que no incrementen la deuda de los países en desarrollo, uno de los asuntos que quedaron pendientes durante la pasada COP que se realizó en Dubai (Emiratos Árabes).

Como explicó Daniela Durán, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, el gobierno busca que “la COP 30 sea una cumbre que reconozca la biodiversidad como solución climática, que avance en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en un momento en el que el Bioma Amazónico está en un punto de no retorno por el extractivismo, pero también debe asegurar financiamiento para la Amazonía, los bosques, el clima y la biodiversidad sin aumentar la deuda de los países”.

En concreto, las prioridades del país en las negociaciones serán: la biodiversidad como solución climática, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y reformar el sistema financiero internacional.

Frente a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, Colombia anunció que realizará la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, que se celebrará en el país en abril de 2026. Lo que se buscará con este espacio, de acuerdo con el ministerio, un espacio para dialogar sobre “transiciones justas, centradas en los territorios, la diversificación económica y la justicia social y ambiental”.

En el caso de la reforma al sistema financiero, el Ministerio de Ambiente aseguró que “el país abogará por una reforma profunda del sistema financiero internacional, que permita que el financiamiento climático no aumente la deuda de los países del Sur Global, sino que genere espacio fiscal y libere recursos para la acción climática y la conservación de la biodiversidad”.

Finalmente, se buscará afianzar la propuesta de incorporar la conservación de la biodiversidad dentro de los mecanismos de adaptación, mitigación y financiamiento climático. “Necesitamos que esta COP entregue resultados en materia de sinergias de cambio climático y biodiversidad. Desde Colombia, como presidentes de la COP16, llevamos esta bandera”, destacó Durán, del Ministerio de Ambiente.

Estas prioridades se suman a otras que ya han sido anunciadas por parte del Gobierno Nacional, como la establecida en la Declaración de Bogotá, en la que los países amazónicos se comprometieron a “apoyar el lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por su sigla en inglés) en Belém, durante la COP30, reconociendo que será como un mecanismo innovador concebido para movilizar financiamiento de largo plazo basado en resultados para la conservación de los bosques tropicales amazónicos y de otros países en desarrollo”. Además, se impulsarán iniciativas que respondan a las necesidades de estos países.

Las nuevas metas climáticas de Colombia

Como contamos en esta nota, en las últimas semanas Colombia actualizó sus metas climáticas, una de las deudas pendientes que tenía para la realización de la cumbre climática.

Una de las nuevas metas que tiene el país es que, para 2035, las emisiones se ubiquen en un rango máximo de 155 a 161 millones de toneladas de CO₂ equivalente —una medida que permite expresar el efecto de todos los gases de efecto invernadero como si fueran dióxido de carbono—. Para ponerlo en perspectiva y como puede ver en el gráfico en esta página, en 2018 en Colombia se emitieron 302 millones de toneladas directas de CO₂.

Sobre la definición de estas nuevas metas, fuentes internas al proceso aseguran que se busca, por un lado, ratificar los compromisos pasados, con miras a 2050. Y, al tiempo, maniobrar estos compromisos dentro de los límites del presupuesto de carbono, es decir, la cantidad global estimada de emisiones que se pueden emitir en el planeta en los próximos años, sin sobrepasar el límite de los 2 °C del aumento de la temperatura global.

Una de las principales novedades de las metas es que ahora se expresan en valores absolutos, y no en porcentajes con relación a años base, lo que permite, aseguran, mayores claridades a la hora de medir los avances de estos compromisos.

Colombia también actualizó sus metas para la contención de la deforestación, la cual se busca reducir a un rango de 37.500 a 49.999 hectáreas anuales para 2035. Lo que, en su valor máximo, equivaldría a que la pérdida de bosque no supere, cada año, el área de Bogotá.

Uno de los aspectos más llamativos es que, en su valor máximo (casi unas 50.000 hectáreas), la meta para los próximos diez años es casi igual a la prevista para 2030. “Si bien se destaca esta trayectoria de aumentar la ambición de la mitigación, la meta a 2035 de deforestación, si se mira su rango superior, es casi idéntica y se hubiese podido ser más ambicioso”, expresa Iván Darío Valencia, Coordinador de Políticas en Colombia del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés).

Otras de las metas que se actualizó es la reducción de las emisiones de carbono negro, un contaminante que se genera por la combustión incompleta de combustibles fósiles y biomasa, y que contribuye tanto al calentamiento global como a la mala calidad del aire. La idea es que se emitan entre 6.130 y 8.873 toneladas para 2035, en comparación con los niveles de 2014.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜