Estos son los departamentos donde se espera que llueva este fin de semana

En Bogotá, se esperan algunas lluvias leves, principalmente en horas de la tarde.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para este fin de semana (8 y 9 de noviembre). Aunque se espera tiempo seco en algunas regiones, no se descartan lluvias en otras zonas, especialmente el domingo, cuando se prevé un incremento de las precipitaciones.

Para el sábado, 8 de noviembre, el Ideam dice que las lluvias más fuertes se esperan en algunos sectores de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Casanare, Arauca, Vichada, Norte de Santander, el noroccidente de Cundinamarca, el occidente de Boyacá y el sur de Bolívar.

En otros departamentos como Antioquia, Santander, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Córdoba se pronostican lluvias de menor intensidad. “Para gran parte de la Amazonia y el oriente del Caribe se pronostican condiciones de tiempo seco o con lluvias cortas”, explicó el Ideam.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias a diferentes horas del día, acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas para el fin de semana.

Según el Ideam, el domingo es posible que haya un incremento considerable de la humedad en gran parte del país, lo que aumentará los volúmenes de precipitación. Por esto, se esperan lluvias de mayor intensidad en 17 departamentos, incluidos Meta, Guaviare, Vichada y Santander.

En gran parte del Caribe se esperan lluvias de menor intensidad, así como en Guainía, Amazonas, Casanare y Nariño.

Para el caso específico de Bogotá, el Ideam dice que se espera una condición de cielo entre ligera y parcialmente nubladas, con algunas lluvias leves, principalmente en horas de la tarde. La temperatura en la capital oscilará entre los 8 °C y 21 °C.

