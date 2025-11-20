Estos son los departamentos en los que más lluvias se esperan este 20 de noviembre, según el Ideam

Para la mañana de este jueves, en la capital se espera un cielo entre parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. A pesar de esto, el Ideam no se descarta lloviznas ocasionales en el sur de la ciudad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre, en el que se espera abundante nubosidad con alta probabilidad de lluvias en zonas de la región Andina, y centro y sur del Caribe.

¿Cuáles son los departamentos en los que más se esperan más lluvia? De acuerdo con el Ideam, los mayores acumulados de precipitaciones se esperan en casi la totalidad del país, en particular en sectores de Bolívar, Magdalena, sur y oriente de Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó y, entre otros, el norte y occidente de Cundinamarca.

Por su parte, en zonas de la isla de San Andrés también son posibles lluvias “precipitaciones sectorizadas y puntuales”, según la entidad.

☔¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

Para la mañana de este jueves, en la capital se espera un cielo entre parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. A pesar de esto, el Ideam no se descarta lloviznas ocasionales en el sur de la ciudad.

“En la tarde se prevé un cielo mayormente nublado con lluvias sectorizadas, especialmente en el norte y occidente de la ciudad. Por su parte, en la noche se estima un tiempo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, pero no se descartan lluvias ligeras puntuales en el sur y oriente de la ciudad”, se lee en el más reciente boletín del Ideam.

🌤️Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia

• Barranquilla: Aunque durante gran parte de la jornada se mantendrán condiciones secas con cielo entre ligera y parcialmente nublado, no se descartan algunas lluvias ocasionales al finalizar la tarde o en los inicios de la noche. (T. máx.: 33 °C),

• Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con persistencia de tiempo seco; sin embargo, son posibles lluvias esporádicas al finalizar la tarde o en la noche. (T. máx.: 32 °C),

• Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lloviznas o lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y la noche. (T. máx.: 26 °C),

• Bucaramanga: Después de una mañana y tarde mayormente secas, se incrementará la nubosidad con probables lluvias de variada intensidad. (T. máx.: 28 °C),

• Cali: Condiciones mayormente nubladas con lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C),

• Tunja: Predominará el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 18 °C).

