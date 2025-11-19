Colombia cae nueve posiciones en el ranking de desempeño para mitigar el cambio climático

Una de las categorías que se evaluaron en el CCPI fue la de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con un peso del 40 % en el puntaje. Foto: 00073 - WWF Intl. / WWF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Índice de Desempeño del Cambio Climático (CCPI, por sus siglas en inglés), es una herramienta de monitoreo que evalúa el desempeño para mitigar el cambio climático de 63 países y la Unión Europea (UE). El análisis, que se publica cada año desde 2005, busca “aumentar la transparencia en la política climática internacional y facilitar la comparación de los esfuerzos y avances de cada país en materia de protección climática”.

Este 18 de noviembre se publicaron los resultados del CCPI para 2026, que incluye una clasificación general y el desempeño de los Estados en las cuatro categorías del índice: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con un peso del 40 % en el puntaje; Energías Renovables (20 %); Consumo de Energía (20 %) y Política Climática (20 %). El informe se basa en evaluaciones realizadas por más de 450 expertos, centros de estudios e instituciones científicas.

Le puede interesar: Colombia quiere abandonar los combustibles fósiles, ¿estamos preparados para hacerlo?

Para esta edición, los tres primeros puestos siguen vacantes, lo que quiere decir que “ningún país es lo suficientemente fuerte en todas las categorías como para lograr una calificación general ‘Muy Alta’”. Por ahora, Dinamarca continúa siendo el mejor clasificado, con un puntaje del 80.52, seguido por estos países, todos en la categoría ‘Alta’:

Reino Unido (70.80)

Marruecos (70.75)

Chile (70.63)

Luxemburgo (70.45)

Lituania (70.30)

Países Bajos (67.27)

Noruega (66.83)

Portugal (66.05)

Suecia (64.91)

España (64.62)

Pakistán (64.43)

Rumania (64. 33)

El índice subraya que tan solo uno de los países del G20, Reino Unido, está entre los de mejor desempeño del CCPI de 2026. El reporte señala que el G20, uno de los principales foros globales de cooperación política y económica, tiene “una responsabilidad particular en la mitigación del cambio climático, ya que sus miembros son responsables de más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero”.

Sin embargo, diez países del G20 obtuvieron una calificación general “Muy Baja”. Por su parte, Rusia ocupó la posición 64, Estados Unidos quedó en el puesto 65 y Arabia Saudita en el 67. Estos continúan siendo los países del foro con peor desempeño.

Lea también: Ginny Alba, la primera negociadora indígena por Colombia en una cumbre de cambio climático

En cuánto a los esfuerzos de la Unión Europea, el informe indica que cayó tres posiciones, hasta el 20.º lugar, con una calificación general Media. Ocho países de la UE se encuentran entre los de mejor desempeño, con Dinamarca (4.º) y Luxemburgo (8.º), a la cabeza. Bulgaria continúa teniendo el desempeño más bajo, ocupando el puesto 51, aunque ningún país de la Unión recibió una calificación general “Muy Baja”.

¿En qué posición está Colombia?

El CCPI clasificó a Colombia (que además considera entre los mayores productores de petróleo, gas y carbón a nivel mundial) en el lugar número 36, bajando nueve posiciones respecto a la edición anterior. Con un puntaje de 54.45, nuestro país se encuentra en la categoría “Baja” respecto a su desempeño para mitigar el cambio climático.

Puntualmente, Colombia ocupó el puesto 47 en la categoría de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el 45 en la de Energías Renovables, quedó en décimo lugar en la categoría de Consumo de Energía y clasificó en la posición 25 en cuánto a Política Climática.

De manera general, la evaluación advierte que los compromisos y las acciones de los países tras el Acuerdo de París establecido en 2015, han sido insuficientes. “Se necesita urgentemente mayor ambición para limitar el calentamiento global a 1,5 °C”.

Puede consultar el CCPI completo aquí.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜