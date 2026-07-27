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Estos son los departamentos en los que se esperan lluvias este 27 de julio, según el Ideam

La entidad pronostica, para este lunes, lluvias en algunos departamentos de las regiones Caribe, Pacífica y Andina. Acá le contamos los detalles.

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Redacción Ambiente
27 de julio de 2026 - 11:23 a. m.
Lluvias en Bogotá
Lluvias en Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de julio, en el que se esperan lluvias de variada intensidad y acumulados importantes, especialmente en la región Caribe, sectores de la región Pacífica y el norte de la región Andina.

Por su parte, también “se espera predominio de tiempo seco en áreas del centro y sur de la región Andina, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía, particularmente en el sur de Cundinamarca, sur del Tolima, Huila, Caquetá, Guaviare, Amazonas y Vaupés”, precisó el Ideam, a través de un comunicado.

En el caso de la región Andina, se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes, con actividad eléctrica sectorizada en Norte de Santander, Santander y Antioquia.

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Por su parte, en la región Caribe se podrían presentar lluvias con actividad eléctrica aislada sobre el golfo de Urabá, Cesar, Magdalena, Córdoba, Bolívar y Sucre.

Para la región Pacífica, “se estiman precipitaciones entre moderadas y fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, especialmente sobre el norte del Chocó”, indicó el Ideam.

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Como explica Eliana Fonseca, funcionaria de convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este lunes se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

“En la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lloviznas o lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Suba, Engativá, Usme y Sumapaz”, precisó Fonseca. “Para la noche se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco”.

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☔ Este es el pronóstico en las principales ciudades del país:

Barranquilla: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de precipitaciones dispersas en la jornada de la tarde y de la noche (T. máx.: 35 °C),

Cartagena: Son posibles condiciones de nubosidad dispersa con lloviznas y lluvias ligeras durante la jornada (T. máx.: 32 °C),

Bucaramanga: Cielo mayormente nublado. Se prevén lloviznas en la mañana y lluvias moderadas durante la jornada de la tarde y noche (T. máx.: 27 °C),

Medellín: Se espera cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en la noche. (T. máx.: 27 °C),

Tunja: Se pronostica cielo con nubosidad variada y lloviznas en el transcurso de la mañana y de la tarde (T. máx.: 18 °C),

Cali: Son probables lloviznas en la mañana y lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y noche, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 31 °C),

Popayán: Se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de lloviznas en la noche (T. máx.: 26 °C).

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Por Redacción Ambiente

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