Estos son los departamentos en los que se esperan lluvias este 27 de julio, según el Ideam

Lluvias en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de julio, en el que se esperan lluvias de variada intensidad y acumulados importantes, especialmente en la región Caribe, sectores de la región Pacífica y el norte de la región Andina.

Por su parte, también “se espera predominio de tiempo seco en áreas del centro y sur de la región Andina, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía, particularmente en el sur de Cundinamarca, sur del Tolima, Huila, Caquetá, Guaviare, Amazonas y Vaupés”, precisó el Ideam, a través de un comunicado.

En el caso de la región Andina, se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes, con actividad eléctrica sectorizada en Norte de Santander, Santander y Antioquia.

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Por su parte, en la región Caribe se podrían presentar lluvias con actividad eléctrica aislada sobre el golfo de Urabá, Cesar, Magdalena, Córdoba, Bolívar y Sucre.

Para la región Pacífica, “se estiman precipitaciones entre moderadas y fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, especialmente sobre el norte del Chocó”, indicó el Ideam.

🌧️ ¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

Como explica Eliana Fonseca, funcionaria de convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este lunes se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

“En la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lloviznas o lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Suba, Engativá, Usme y Sumapaz”, precisó Fonseca. “Para la noche se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco”.

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☔ Este es el pronóstico en las principales ciudades del país:

• Barranquilla: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de precipitaciones dispersas en la jornada de la tarde y de la noche (T. máx.: 35 °C),

• Cartagena: Son posibles condiciones de nubosidad dispersa con lloviznas y lluvias ligeras durante la jornada (T. máx.: 32 °C),

• Bucaramanga: Cielo mayormente nublado. Se prevén lloviznas en la mañana y lluvias moderadas durante la jornada de la tarde y noche (T. máx.: 27 °C),

• Medellín: Se espera cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en la noche. (T. máx.: 27 °C),

• Tunja: Se pronostica cielo con nubosidad variada y lloviznas en el transcurso de la mañana y de la tarde (T. máx.: 18 °C),

• Cali: Son probables lloviznas en la mañana y lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y noche, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 31 °C),

• Popayán: Se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de lloviznas en la noche (T. máx.: 26 °C).

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