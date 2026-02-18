Estos son los sectores donde se esperan lluvias hoy, miércoles 18 de febrero, según el Ideam

En Bogotá no se descartan lluvias sectorizadas de corta duración en el occidente de la ciudad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este 18 de febrero de 2026. En principio, la entidad comunicó que durante la madrugada de este miércoles, en amplios sectores del territorio nacional predominó el cielo mayormente nublado. Se registraron lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, concentradas en los departamentos de Antioquia, Tolima y Meta, así como en el oriente y sur de Amazonas.

En suma, se presentaron precipitaciones en áreas de Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Caquetá, centro y sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. “Estas lluvias de intensidad moderada a fuerte se observaron igualmente en zonas puntuales y aisladas del sur y oriente de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, occidente y sur de Santander, norte y occidente de Boyacá, norte de Huila y en el océano Pacífico nacional”, indicó el instituto.

Le puede interesar: Gobierno ordena el cierre del Parque Natural Tayrona por condiciones de seguridad

En contraste, en amplios sectores del mar Caribe colombiano predominó el tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observó cielo mayormente despejado con tiempo seco. Solo algunas lloviznas y precipitaciones locales de menor intensidad, ciertas de ellas de carácter esporádico y aislado, se presentaron en el centro y sur de Magdalena, norte y centrooriente de Cesar y Norte de Santander, así como en Casanare y occidente de Arauca.

Para las próximas 24 horas, explicó el Ideam, se prevé abundante nubosidad, con lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores del centro y occidente de la región Caribe, así como en algunos puntos o áreas aisladas del norte y sur de la región. También se presentarían estas condiciones en en zonas de Córdoba, centro y sur de Sucre y Bolívar, nororiente de Magdalena y norte y sur de Cesar.

En cambio, en amplias zonas de la plataforma marítima del Caribe predominará el tiempo seco con escasa nubosidad, excepto por lluvias entre ligeras y moderadas en la parte suroccidental, incluidas sus inmediaciones y algunas áreas costeras. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Lea también: Así recuperaron los peces en el tercer río más largo del mundo

En la región Andina se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas con precipitaciones moderadas a fuertes a diferentes horas del día. Las lluvias más intensas son probables en sectores de Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, suroriente y norte de Boyacá, Cundinamarca, así como en áreas puntuales del norte y centro-oriente de Tolima. También son posibles lluvias entre ligeras y moderadas en zonas de Norte de Santander y de Huila.

Por otro lado, se estima que en gran parte del Pacífico habrá cielo mayormente nublado a cubierto con precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, sobre todo en la tarde y la noche. “Sobre el océano Pacífico nacional se estima cielo mayormente nublado con lluvias sectorizadas entre moderadas y localmente fuertes”, agregó el instituto.

En la Orinoquía también se presentaría cielo mayormente nublado a cubierto con lluvias moderadas a fuertes. Las precipitaciones más intensas se prevén en sectores del norte y occidente de Meta y occidente de Casanare. En zonas dispersas de Arauca y Vichada se podrían registrar lluvias entre ligeras y moderadas.

Finalmente, en la Amazonia se esperan condiciones nubosas con probabilidad de precipitaciones moderadas a localmente fuertes, y las lluvias más intensas son probables en Guainía, Amazonas, Vaupés, centro y oriente de Guaviare y en el oriente y occidente de Caquetá. En áreas dispersas de Putumayo se prevén lluvias entre ligeras y moderadas.

Pronóstico para Bogotá y otras grandes ciudades

El Ideam informó que durante esta madrugada, en Bogotá predominó el tiempo seco, con cielo mayormente nublado, y la temperatura mínima fue de 12 °C. Sin embargo, se registraron algunas lluvias ligeras y ocasionales en el sur y oriente de la capital. Así entonces, para esta mañana se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Le puede interesar: Por primera vez, registran al periquito aliamarillo en el Huila, una especie vulnerable

En la tarde también se prevé cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias sectorizadas de corta duración en el occidente de la ciudad, puntualmente en las localidades de Suba, Fontibón, Bosa y Kennedy. La temperatura máxima esperada sería de 19 °C. Luego, en la noche, se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco, pero no se descartan lluvias ligeras en el suroriente de la ciudad.

Este es el pronóstico para otras ciudades principales:

• Barranquilla: A lo largo de la jornada se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

• Cartagena: Durante la mayor parte del día se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

• Medellín: Se estiman condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con lluvias intermitentes a diferentes horas, las más fuertes en la tarde. (Temperatura máxima estimada: 24 °C).

• Tunja: En gran parte de la jornada se prevé cielo mayormente nublado, con probables lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente. (Temperatura máxima estimada: 17 °C).

• Bucaramanga: Cielo mayormente nublado durante gran parte del día, con posibles lloviznas o lluvias intermitentes; las más fuertes son probables al finalizar la tarde y en la noche. (Temperatura máxima estimada: 26 °C).

• Cali: Condiciones mayormente nubladas, con lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada, las más fuertes al finalizar la tarde y en horas de la noche. (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

Las alertas hidrometeorológicas vigentes

El Ideam también hizo un resumen de las alertas activas en el país. En total hay 456 municipios en algún nivel de alerta por deslizamientos en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 63 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia, con 12 municipios; Chocó, con 11 municipios y Cauca con 11 municipios.

Por inundaciones y/o crecientes súbitas, persisten 21 alertas rojas, cuatro rojas puntuales, 58 naranjas y 23 amarillas en el área hidrográfica de Magdalena-Cauca. En el Caribe se mantienen 16 rojas, 20 naranjas y nueve amarillas; en el Pacifico 12 rojas, 18 naranjas y dos amarillas; en el Orinoco cinco rojas, 13 naranjas y nueve amarillas; y en el Amazonas: tres naranjas y nueve amarillas.

En cuánto a las alertas meteomarinas, en el mar Caribe continúan las alertas naranjas por oleaje y viento en sectores del oriente, centro y suroccidente del mar Caribe colombiano. Además, en la zona noroccidental se mantiene la alerta amarilla por oleaje y viento, mientras que en el suroccidente persiste también por tiempo lluvioso. Por otro lado, en el Pacífico colombiano siguen las alertas amarillas por oleaje, viento y tiempo lluvioso a lo largo de la cuenca del Pacífico nacional. También se mantiene la alerta amarilla por marea alta hasta el 23 de febrero.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜