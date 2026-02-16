Por primera vez, registran al periquito aliamarillo en el Huila, una especie vulnerable

(Foto de referencia). Periquito aliamarillo, especie endémica de Colombia, en estado de amenaza. Foto: Bioparque La Reserva

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) anunció este lunes 16 de febrero, un “hallazgo significativo” para la biodiversidad del departamento del Huila.

Durante una jornada de observación de biodiversidad, realizada recientemente, profesionales de la autoridad ambiental regional lograron confirmar la presencia de la especie de ave número 759 para el departamento.

Se trata de la cotorra pechiparda o periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), avistada en el municipio de Colombia, en el norte de Huila, una zona ubicada en los límites con Cundinamarca y Meta. Si bien se tenían reportes de la presencia de esta especie en el país, no existían registros en el departamento del Huila.

Al respecto, Sebastián Betancourth, profesional del Componente de Ornitología de la CAM, señaló que “se confirma un nuevo registro de ave en la vereda Santa Ana del municipio de Colombia, una especie endémica de la cordillera de Los Andes de la vertiente oriental que se distribuye del centro de la cordillera al norte”.

El registro, explicó la autoridad ambiental regional, se logró gracias al acompañamiento y monitoreo adelantado por Eliseo Ortigoza, habitante del sector, que conoce y recorre constantemente la zona.

La cotorra pechiparda o periquito aliamarillo es una especie endémica de Colombia, es decir, que solo se encuentra en el país. De hecho, su distribución está restringida al centro y norte de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Huila.

La Pyrrhura calliptera está clasificada como Vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la disminución de su población.

“Ahora lo importante es articular con las comunidades y que se sumen cada vez más personas a hacer registros, por eso la tarea es seguir haciendo educación ambiental y que las personas cambien el pensamiento de talar bosques y sean más amigables con los sistemas productivos”, concluyó Betancourth.

