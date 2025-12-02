Falleció Jorge Sánchez, reconocido ambientalista y fotógrafo de San Andrés

Jorge Sánchez había anunciado su retiro del buceo en 2021, por motivos de salud. Foto: Titanes Caracol

Jorge Humberto Sánchez Berrío, un reconocido ambientalista, fotógrafo y buzo profesional que vivía en el archipiélago de San Andrés, falleció el 27 de noviembre en Hospital Departamental de San Andrés.

Sánchez, de 70 años, nació en Bogotá, pero vivía en San Andrés hace más de 50 años. Era reconocido por diferentes labores: fotógrafo submarino, buzo profesional e instructor de buceo, y por ser una persona que trabajaba por la conservación de la biodiversidad.

En 2016, el ambientalista estuvo nominado al premio Titanes Caracol, de Caracol Televisión, en la categoría de Sostenibilidad. Con la nominación se reconocía el trabajo de Sánchez mezclando dos de sus pasiones, pues se sumergía en las aguas del archipiélago para recoger las basuras que llegaban al mar.

“El chip de arrancar esta iniciativa aparece cuando te encuentras 300 llantas sumergidas en el mar y tomas la decisión de extraer esos residuos sólidos sumergidos. Se empiezan a unir cinco, ocho... llega el momento en el que tienes 35 voluntarios”, dijo Sánchez en ese momento a Caracol.

Su trabajo buscaba proteger a las especies de fauna y flora marina que se encuentran en la isla, que desde hace varios años tiene un problema de gestión de residuos, como contamos en esta nota.

En 2021, Sánchez anunció su retiro del buceo por razones de salud, y con esto a su labor de retirar basuras y tomar fotografías submarinas. En Help2Oceans, la fundación para el cuidado del océano, llegó a tener más de 200 voluntarios para extraer los residuos.

Desde ese momento, Sánchez se ha dedicado a la producción audiovisual, según El Isleño, medio de comunicación del que era columnista. En estos últimos años, había estado trabajando en un documental.

En la isla, familiares y amigos de Sánchez lamentaron su partida el 29 de noviembre, cuando se realizaron los servicios funerarios.

