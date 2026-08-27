El Niño se ha vuelto más intenso en los últimos 40 años que en los 1.000 años anteriores

El 8 de junio de 2026 se observan niveles del mar superiores a lo normal (en rojo) en el Pacífico central y oriental. Foto: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

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El fenómeno de El Niño que vive gran parte del planeta y que se intensificará en los próximos meses, sobre todo durante octubre, noviembre y diciembre de este año, ha sido señalado por diversas organizaciones meteorológicas del mundo como uno de los más intensos de las últimas décadas.

Hace solo unos días, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), señaló que durante la temporada de octubre a diciembre de 2026 existe un 69 % de probabilidad de un evento histórico que superaría la intensidad de los eventos de El Niño previos en el registro que data desde 1950.

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En resumen, añadía la agencia científica de los Estados Unidos, “El Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad mayor del 90% de un evento muy fuerte” durante lo que resta del año y los tres primeros meses de 2027.

Ahora, investigadores de universidades de Estados Unidos y el Reino Unido, acaban de publicar un estudio en el que investigan la intensidad del fenómeno de El Niño en los últimos 1.000 años

Para realizar esa reconstrucción, los autores examinaron corales modernos y antiguos en las Islas Galápagos, en el Pacífico Tropical. Esta región del océano Pacífico es clave porque el calentamiento de sus aguas es lo que da origen al fenómeno de El Niño.

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Samantha Stevenson, profesora de la UC Santa Bárbara (Estados Unidos) y coautora del reciente estudio que fue publicado en la revista académica Science, explicó que “gracias a estas nuevas reconstrucciones de corales, podemos remontarnos en el pasado del Pacífico oriental mucho más de lo que jamás habíamos podido”.

Al hacerlo, agregó Stevenson, “observamos que El Niño se ha intensificado y que los cambios se han acelerado notablemente en los últimos siglos”. ¿Qué tanto se ha intensificado?

En términos más precisos, los fenómenos de El Niño se han vuelto casi un 40 % más intensos en los últimos 40 años que en la era preindustrial, es decir, antes de 1850.

Dicho de otra manera, “los fenómenos de El Niño en las últimas cuatro décadas fueron más intensos que en cualquiera de los 1.000 años anteriores a 1850, cuando los seres humanos comenzaron a afectar el clima con gases de efecto invernadero”.

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De acuerdo con Julia Cole, directora del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) y autora principal de la investigación, “demostramos que la intensidad de El Niño varía en paralelo con el calentamiento global”.

“Nuestros hallazgos indican que los grandes eventos de El Niño de los últimos 40 años no son normales en el contexto de los últimos mil años”, agregó Cole.

Si la tendencia continúa en el futuro, comentó Stevenson, la profesora de la UC Santa Bárbara, los “súper El Niño”, como algunos medios se refieren al episodio de este año (aunque no sea una denominación científica), “podrían volverse mucho más comunes, con todas las consecuencias que ello conlleva”.

“Creemos que el calentamiento global está intensificando El Niño. Y si eso es cierto, entonces prevemos fenómenos climáticos extremos más severos que amplificarán las pérdidas ecológicas, de infraestructura y humanas. Ningún país cuenta con los recursos para protegerse completamente de estos impactos. Esta es una razón más por la que debemos abandonar los combustibles fósiles, la raíz del problema”, concluyó Cole, la autora principal del estudio.

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