Fotógrafo de vida silvestre: estas son las fotos finalistas. Usted puede elegir la ganadora

Una osa polar y sus tres cachorros descansan pacíficamente en el calor del verano. Los osos polares descansan tras su largo viaje hacia el norte a lo largo de la costa de la Bahía de Hudson en Canadá. La reducción del hielo marino dificulta que los osos polares cacen y encuentren alimento para sobrevivir en verano. Foto: Christopher Paetkau, Wildlife Photographer of the Year

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El concurso Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Silvestre del Año), organizado por Museo de Historia Natural de Londres, publicó las 24 imágenes finalistas que muestran lo mejor de la naturaleza: desde una manada de delfines giradores, hasta un momento conmovedor entre un perezoso y su cría. Las fotografías están compitiendo por una sección llamada “Elección del Público”, y como su nombre lo indica, serán las personas las que elijan la imagen ganadora.

De acuerdo con los organizadores, las fotografías finalistas destacan historias impactantes sobre las duras realidades que enfrenta la vida silvestre de nuestro planeta, como la reducción del hielo marino, los conflictos entre humanos y vida silvestre, y el comercio ilegal de especies silvestres.

(Lea también: Descubren 12 nuevas especies de insectos en Colombia. Una lleva el nombre de Iron Maiden)

Las 24 fotografías fueron elegidas entre 60.636 participantes de 113 países y territorios, además de las 100 imágenes ganadoras anunciadas en octubre de 2025. La elección estuvo a cargo del Museo de Historia Natural de Londres y un jurado internacional compuesto por expertos en fotografía, vida silvestre, conservación y ciencia.

El 25 de marzo se anunciará la imagen ganadora y cuatro finalistas. Quienes deseen participar pueden ingresar a este enlace y votar por su favorita. Acá están algunas de las fotografías participantes.

Supergrupo de delfines giradores

Arriba y abajo, Charles Davis

Junto al viaje- Chris Gug

Descanso familiar- Christopher Paetkau

Abrázame Fuertemente - Dvir Barkay

Roedor volador- Josef Stefan

En el horno- Mogens Trolle

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜