Fracasan negociaciones para lograr un tratado contra la contaminación por plástico

Luis Vayas Valdivieso, presidente de las negociaciones. Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI

En Ginebra, Suiza, las negociaciones para lograr un tratado mundial para acabar con la contaminación por plásticos fracasaron. Tras más de 10 días de negociaciones, en una segunda reunión después de haber aplazado la sesión en diciembre de 2024, los países no lograron llegar a un acuerdo.

Este es el quinto intento por lograr un tratado que reúna compromisos de los países para poner fin a esta problemática. Como contamos en esta nota, las negociaciones estuvieron dilatadas por países poderosos, como China y Rusia, y por la presencia de 234 lobistas de la industria de plásticos.

Las presiones para no tener un tratado viene principalmente de países petroleros, cuyas economías dependen en gran parte del crudo que venden a la industria de plásticos para la producción, y los países en los que esta industria funciona.

Una de las discusiones centrales era cómo abordar esta problemática. Un grupo amplio de países, dentro de los que están Colombia y la Unión Europea, pedían que el tratado abordara toda la cadena de plásticos, desde su producción hasta la gestión de residuos. Esto implicaba tomar acciones para eliminar progresivamente la producción de plásticos innecesarios.

Sin embargo, los países petroleros y productores de este material se oponían, sosteniendo que el tratado debía abarcar únicamente el final de la cadena, la gestión de residuos.

Aunque las negociaciones se retomaron durante la madrugada de hoy, tras las dilaciones de ayer, no se logró el acuerdo. Delegaciones como Cuba o Tuvalu, país ubicado en una pequeña isla del Pacífico, aseguraron que se perdió una “oportunidad histórica” y que sus países sufrirán el impacto de no tener este tratado.

Esto ocurre, además, en medio de un panorama complejo para la cooperación internacional y las negociaciones multilaterales, que se han visto debilitadas tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Esto, además, se ha evidenciado en las tensiones y fracasos que han caracterizado las negociaciones de otros espacios, como la cumbre de cambio climático (COP29), que cerró con un acuerdo considerado insuficiente por la mayoría de delegaciones, la cumbre de biodiversidad (COP16) que se llevó a cabo en Cali en octubre de 2024 y que tuvo que aplazarse hasta febrero de este año por falta de acuerdo.

