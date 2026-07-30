Gobierno adjudicó cerca de 1.000 MW de energía solar en nueva subasta

Toma aérea del Parque Solar Fotovoltaico La Unión, uno de los proyectos de energía renovable inaugurados en los últimos años. / Presidencia Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Minas y Energía anunció recientemente que cerró una subasta de energías limpias en el país con la adjudicación de 995 megavatios de generación solar y cerca de 100 megavatios de sistemas de almacenamiento con baterías.

“Los resultados de la subasta representan un punto de inflexión para la seguridad energética de Colombia. Además de incorporar por primera vez sistemas de almacenamiento con baterías en este tipo de procesos, el país deja contratada energía que permitirá diversificar la matriz eléctrica, reducir la exposición a la volatilidad del mercado y contar con mayor energía en firme para responder a periodos de alta demanda y a eventos climáticos extremos, como el fenómeno de El Niño”, explicó el Ministerio, a través de un comunicado.

Lo invitamos a leer: Fenómeno de El Niño, El Espectador le explica lo que sabemos y lo que se nos viene.

Cabe recordar que en este tipo de subastas, el Gobierno convoca a empresas generadoras de energía para que ofrezcan electricidad a un precio determinado y durante un plazo definido. De esta manera, cuando se habla de una adjudicación de cierto número de MW, esto significa que se contrataron proyectos que tendrán la capacidad de generar hasta esta determinada potencia para abastecer la demanda del país.

Según precisó la cartera de Energía, durante la primera jornada de la subasta se adjudicaron contratos por 390 MWh/día, incluyendo cerca de 100 megavatios en baterías. Esto representa energía suficiente para atender el consumo de más de 67.000 hogares en las horas de mayor demanda.

Durante la segunda jornada, se asignaron 725 megavatios de nuevos parques solares, energía que permitirá abastecer a más de 800.000 familias colombianas mediante contratos de largo plazo con vigencia de 15 años.

“Es decir, la energía adjudicada cubre de manera directa, sin intermediarios, cerca del 3% de la demanda regulada del país”, precisó el Ministerio.

A ojos del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el reto que viene será convertir los proyectos adjudicados en energía disponible para los hogares en Colombia.

“Con esta subasta no solo dejamos contratada la energía que el país necesitará en los próximos años; dejamos cerca de siete gigavatios listos para consolidarse como la base del abastecimiento eléctrico de la próxima década. El gran reto del próximo Gobierno será garantizar que estos proyectos entren en operación y se conviertan en energía en firme para los hogares, la industria y el desarrollo del país”, afirmó Palma.

Palma agregó que el interés del mercado confirmó que el siguiente paso será acelerar el desarrollo del almacenamiento de energía. Según el Minminas, durante la subasta, los agentes manifestaron intención de contratar más de 15.400 MWh/día en sistemas de baterías, “una señal que evidencia la necesidad de nuevas convocatorias para fortalecer la flexibilidad y la estabilidad del sistema eléctrico nacional”, señaló el Ministerio.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜