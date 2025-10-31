Gobierno alista resolución para adoptar lineamientos ambientales del cultivo de aguacate

Colombia pasó de 57.826 hectáreas dedicadas al cultivo de aguacate en 2015 a 139.337 en 2024.

El Ministerio de Ambiente anunció la apertura de una consulta pública para un proyecto de resolución que busca implementar lineamientos ambientales para la producción sostenible de aguacate en Colombia.

Según cifras oficiales, este tipo de cultivo en el país ha crecido en más del 140 % en los últimos diez años. En concreto, el país pasó de 57.826 hectáreas dedicadas al cultivo de aguacate en 2015 a 139.337 en 2024.

Estas producciones se concentran principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima, que en conjunto reúnen el 50 % del área total sembrada de aguacate en el país. Es de señalar que Antioquia, es el principal productor con una participación del 20 % en la producción nacional.

Ahora, la propuesta del Ministerio de Ambiente es dar una serie de directrices a las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y autoridades ambientales urbanas para controlar los impactos ambientales derivados de estas producciones agrícolas.

“Se buscan dos cosas: en primer lugar, garantizar la coordinación y armonización con la visión que impulsa el Ministerio de Agricultura sobre la producción de alimentos; y, por otro lado, asegurar que estamos protegiendo el agua y la biodiversidad en los territorios donde se proyecta y se desarrolla este cultivo”, explicó la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez.

La normativa propone darles lineamientos obligatorios a las autoridades ambientales locales para planificar, evaluar, controlar y hacer seguimiento a los cultivos de aguacate con el objetivo de cuidar la biodiversidad, el agua y los suelos.

“Los lineamientos serán de obligatorio cumplimiento para las corporaciones y autoridades ambientales urbanas, que deberán incorporar estos criterios en los trámites de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. Asimismo, deberán realizar acciones de control, seguimiento y asistencia técnica a los productores para garantizar la implementación efectiva de las medidas establecidas”, explica el Minambiente, a través de un comunicado.

¿Qué abordan los lineamientos? En el docuemento, el Ministerio de Ambiente establece una serie de criterios que deben tener en cuenta las CAR para autorizar este tipo de actividades, como verificar que se traten de zonas aptas para el cultivo, que cuenten con disponibilidad de agua y que, en caso de que se realice esta actividad en zonas con presencia de alta biodiversidad, se implementen medidas de mitigación.

“En caso de que el cultivo se desarrolle en áreas con vegetación secundaria y por fuera de zonas con algún tipo de determinante ambiental, la autoridad ambiental puede definir las áreas y el porcentaje de la extensión en los cuales se debe mantener estos relictos de vegetación (que no puede ser inferior al 10% de la extensión del predio), para conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a manera de medida de compensación dentro del trámite ambiental”, se lee en el proyecto de resolución.

Además de esto, se establecen los elementos que de las autoridades ambientales deben tener en cuenta para determinar si es pertinente, o no, entregar permisos para este tipo de cultivos. En esto, por ejemplo, se señala que se debe priorizar la protección de las cuencas hídricas y especies endémicas como la palma de cera (Ceroxylon quindiuense).

Además, la resolución incluye lineamientos para los cultivos de aguacate ya existentes, con reglas sobre el manejo del agua y los drenajes, la gestión del suelo y su fertilización, el uso de pesticidas y la disposición de residuos sólidos.

Sobre la participación en la construcción de estos documentos, el Ministerio de Ambiente asegura que son el resultado de 12 mesas de diálogo con distintos actores en el país. Además, sostiene la cartera, se tuvieron en cuenta los aportes de los procesos sociales, las autoridades ambientales y el sector productivo.

A través de este enlace, puede consultar el proyecto de resolución que estará abierto a comentarios hasta el próximo 15 de noviembre.

