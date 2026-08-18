Gobierno de De la Espriella cancela proyecto de fibra óptica para la Amazonía

El buque Amazon Adventure, de Navegaçao Prates, llegó el pasado 27 de junio a Puerto Leguízamo. Foto: Armada Nacional de Colombia

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió frenar un proyecto de infraestructura digital para conectar la Amazonia mediante un cable de fibra óptica porque, dijo, después de revisarlo, encontró riesgos que consideró demasiado altos para continuar.

Para entender esto, hay que explicar un par de cosas. El proyecto corresponde a la licitación FTIC-LP-001-2026 del Gobierno de Gustavo Petro, denominada cable de fibra óptica Putumayo, que incluía tanto la construcción del proyecto como su interventoría. Según el Ministerio TIC, la iniciativa tenía un valor estimado de COP 1,14 billones y fue cancelada por instrucción de la ministra Alexandra Falla, después de un análisis administrativo, jurídico, financiero, técnico, ambiental y de cobertura.

Según el MinTIC, un punto importante es el aumento del costo. El proyecto había sido planteado inicialmente por COP 683.000 millones en el Conpes 4167 de 2025. Para 2026, el valor había aumentado 67,1 %, hasta llegar al monto que tenía el proceso de contratación. La autorización de las vigencias futuras (es decir, el permiso para comprometer recursos de presupuestos de años posteriores) fue expedida el 4 de agosto de 2026. El Ministerio dice que, al revisar el proyecto, encontró incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podían convertirse en riesgos importantes.

En concreto, menciona tres áreas: riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva. Esto último es importante, pues no se refiere solamente a si el cable podía construirse, sino también a si la infraestructura finalmente lograría llevar conectividad de manera efectiva a las zonas que se buscaba beneficiar. Según se explica en el comunicado, la ministra había empezado a hacer seguimiento al proceso desde su designación y, después de asumir el cargo, creó un equipo especializado para estudiar la licitación en profundidad. Según el comunicado, ese análisis terminó llevando a la decisión de cancelar el proceso.

Como explicamos a mediados de 2025 en El Espectador, la idea era aprovechar la experiencia de Brasil con el tendido de cables de fibra óptica en los ríos amazónicos para extender una conexión desde ese país hacia Colombia. El proyecto contemplaba llevar el cable por el río Putumayo hasta Puerto Asís, con el objetivo de mejorar la conectividad de municipios y comunidades de la región. Para entonces, Brasil ya financiaba los estudios técnicos y Colombia aún no tenía definida una fuente de financiación para ejecutar la obra.

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