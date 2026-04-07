Gobierno destinará 126.000 hectáreas a comunidades indígenas en la Amazonía y el Pacífico Foto: EFE - Quisca Producciones

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La Agencia Nacional de Tierras, a través de un comunicado, informó que aprobó la entrega y ampliación de 126.000 hectáreas para comunidades indígenas que viven en las regiones de la Amazonía y el Pacífico. Con esta medida, añadió la entidad, esperan beneficiar a 1.345 familias.

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Olinto Rubiel Mazabuel, subdirector de Asuntos Étnicos de la entidad, explicó en el comunicado que dentro de esta medida también está contemplada la constitución del resguardo San Juan de Minisiare, que está ubicado entre Guainía y Vichada.

Asimismo, agregó Rubiel que en esta aprobación también se prevé la ampliación de otros resguardos indígenas, entre ellos El Itilla, en Guaviare, y Gran Sábalo, en Nariño.

Para el caso de la Amazonía, detalló Rubiel, se constituirá el resguardo San Juan de Minisiare, del pueblo Piapoco, para lo cual se destinarán más de 33.000 hectáreas. Entre los planes de la agencia está que, a través de este proceso, se beneficien 28 familias en Barrancominas y Cumaribo.

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En Calamar, Guaviare, también se realizará la ampliación del resguardo El Itilla, donde se sumarán más de 92.000 hectáreas, que se agregan a un área previamente formalizada de 8.720 hectáreas. En Nariño, por su parte, el resguardo Gran Sábalo recibirá 174 hectáreas adicionales.

En el comunicado, la entidad detalló que la aprobación de estas hectáreas responde a una serie de solicitudes de comunidades indígenas, algunas de las cuales, según la entidad, llevan más de 20 años en trámite.

Además, la entidad explicó que en estos territorios “se viene avanzando en estrategias como el monitoreo comunitario participativo y la articulación con esquemas de conservación ambiental”.

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