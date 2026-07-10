Gobierno nacional presenta su plan para evitar o reducir los impactos de El Niño

La estrategia que presentó el gobierno nacional para hacerle frente al fenómeno de El Niño involucra diferentes sectores y ministerios. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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​La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó la Estrategia Nacional frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, una hoja de ruta para fortalecer la preparación del país y evitar o reducir los impactos sociales, económicos y ambientales del evento climático, que según los pronósticos será muy fuerte.

La estrategia tiene tres ejes y está dividida por áreas. Esto se debe a que El Niño podría afectar a diferentes sectores económicos como la agricultura, la generación de energía y la gestión del agua. Asimismo, la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas también incrementan el riesgo de incendios forestales. ¿Qué proponen para hacer frente a los retos?

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Según la UNGRD, en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y las demás entidades del sector estarán encargadas de implementar una estrategia basada en el monitoreo agroclimático como herramienta de información para priorizar la atención en los territorios más vulnerables.

La estrategia contempla inversiones superiores a COP $669.000 millones, destinadas a proteger la producción, los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria, mediante apoyos directos a productores, gestión del recurso hídrico, sostenimiento pecuario, líneas especiales de crédito, incentivos para la capitalización rural y acciones de reactivación agropecuaria.

Para las posibles dificultades relacionadas con el agua potable, la estrategia prevé acciones prioritarias en 111 municipios de alto riesgo, ubicados en 15 departamentos, con especial concentración en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba y Santander.

El Ministerio de Vivienda ordenó la activación de los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC) de los acueductos municipales y veredales, mientras que las autoridades territoriales deberán priorizar el suministro para el consumo humano y los servicios esenciales, además de promover el uso eficiente del recurso.

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A estas medidas se suma la campaña nacional “El Niño viene, el agua se cuida”, impulsada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para fomentar el ahorro y el aprovechamiento de fuentes alternas.

La otra área que está en alerta por el fenómeno de El Niño es la generación de energía. Por eso, para fortalecer la seguridad energética el gobierno nacional estableció como prioridad acudir a la energía solar, “lo que implica fortalecer de manera decidida el programa Colombia Solar, una estrategia que busca acelerar la incorporación de energías limpias y aumentar la resiliencia del sistema eléctrico”, sostuvo la UNGRD.

Adicionalmente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptó medidas para autorizar la entrega transitoria de energía excedentaria al Sistema Interconectado Nacional, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y fortalecer la disponibilidad de energía durante la temporada seca.

Ante el riesgo de los incendios forestales, la UNGRD dice que Colombia contará, desde septiembre de 2026, con dos helicópteros Firehawk especializados en la extinción de incendios. Además, afirman que han fortalecido las capacidades del Sistema “mediante la capacitación de 541 especialistas y la implementación de una plataforma nacional para el monitoreo de puntos de calor y áreas quemadas, con 2.354 personas formadas y cobertura en los 32 departamentos”, afirmó la unidad.

El país cuenta con 80 carrotanques distribuidos en 22 departamentos y se adquirieron dos buques de apoyo logístico. La UNGRD afirma que se han firmado 12 convenios departamentales para fortalecer la capacidad de respuesta frente a la variabilidad climática.

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