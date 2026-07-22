Gobierno decretará situación de desastre nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño

Imagen de referencia. Se estima que la probabilidad de que el fenómeno de El Niño sea muy fuerte es del 81 %. Foto: UNGRD

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El presidente Gustavo Petro anunció la aprobación de la situación de desastre nacional con el fin de hacer frente a las emergencias que se presenten por el fenómeno de El Niño. La decisión se tomó en medio de una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo que se hizo ayer, 21 de julio, en la noche. Aún no se ha publicado el decreto que oficializa la declaración.

De acuerdo con el presidente, la decisión se sustenta en la inminencia de que el fenómeno de El Niño sea “muy fuerte”, como ha advertido el Ideam. Aseguró, además, que la situación de desastre nacional permite que el Gobierno actúe de manera anticipada ante las emergencias que podrían presentarse.

Una de las primeras órdenes que dio el presidente fue realizar el traslado de COP 4 billones del presupuesto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de que esta empiece a implementar medidas de prevención y preparación para la atención de afectaciones causadas por la sequía y los incendios forestales, principalmente.

Javier Pava Sánchez, director de la UNGRD, respaldó la decisión del presidente durante la sesión. Afirmó que las declaratorias de emergencia no deben considerarse únicamente “hechos o alteraciones que ya se han materializado”, sino que también debe actuarse frente a la “inminencia” de un fenómeno que requiere acciones inmediatas.

Con el traslado de recursos del presupuesto nacional hacia la UNGRD, estos quedarían disponibles para su ejecución ante eventuales emergencias, así como para tomar medidas de precaución.

Durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente también pidió que se acelere la implementación del programa Colombia Solar, que contempla la instalación de paneles solares en hogares, para hacer frente a la reducción de la capacidad hidroeléctrica del país.

El Ideam anunció hace pocos días que la probabilidad de que el fenómeno de El Niño sea “muy fuerte” aumentó al 81 % y que se extenderá hasta 2027. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés), también ha advertido que este fenómeno de El Niño será particularmente fuerte y que sus efectos podrían generar afectaciones en gran parte de la región.

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