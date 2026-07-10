La probabilidad de que el fenómeno de El Niño sea muy fuerte es del 81 %: Ideam

Las autoridades insisten en ahorra agua, como medida para hacerle frente a El Niño. EFE/Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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El Ideam emitió una nueva alerta relacionada con el fenómeno de El Niño. En un boletín publicado este viernes, 10 de julio, la entidad dio a conocer que la probabilidad de que el evento alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre, noviembre y diciembre es del 81 %. Esto lo ubicaría como uno de los de mayor magnitud observados desde 1950.

Según los datos del Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), hay probabilidades superiores al 97 % de que las condiciones persistan hasta inicios del año 2027.

(Lea: Gobierno nacional presenta su plan para evitar o reducir los impactos de El Niño)

Esto se debe a que “durante los últimos meses se ha observado una aceleración significativa del calentamiento en el Pacífico ecuatorial, reflejada en el incremento sostenido de las anomalías térmicas superficiales y subsuperficiales”, afirmó el Ideam. Estas condiciones evidencian una “una interacción cada vez más robusta entre el océano y la atmósfera tropical”.

Como consecuencia, un evento El Niño de intensidad fuerte o muy fuerte puede generar alteraciones significativas en los patrones de lluvia, incrementos de temperatura del aire, reducción de caudales en algunas regiones y una mayor probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en distintos sectores del territorio nacional.

(Lea: Ideam advierte que este fin de semana incrementarán las lluvias en varios departamentos)

Puntualmente se espera que en el país se registren:

Reducción de lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Caribe; incremento de temperaturas, mayor evapotranspiración y episodios de estrés hídrico.

Riesgo de disminución de caudales y niveles bajos en embalses, con afectación al abastecimiento humano, agricultura, generación hidroeléctrica y ecosistemas estratégicos.

Posible aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal y deterioro de la calidad del aire en zonas vulnerables.

Impactos en sectores productivos: pérdidas agrícolas y pecuarias, mayor demanda sobre sistemas de agua y servicios públicos.

A nivel de salud también puede haber consecuencias por las altas temperaturas que aumentan las olas de calor:

Deshidratación (especialmente en niños y adultos mayores).

Insolación.

Reproducción de mosquitos y la transmisión de (dengue, zika y chikungunya).

Aumento de enfermedades respiratorias por incendios y deterioro del aire.

Mayor riesgo de brotes por escasez o contaminación del agua.

Ante este panorama, el Ideam recomienda a las autoridades nacionales, regionales y locales fortalecer las acciones de seguimiento hidrometeorológico, revisar y actualizar los planes de contingencia para la gestión del recurso hídrico, promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua, implementar estrategias preventivas frente a incendios de cobertura vegetal y mantener activos los mecanismos de monitoreo y alerta temprana.

Por su parte, el instituto aseguró que continuarán realizando el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico tropical, evaluando los posibles impactos sobre los patrones de precipitación y temperatura en Colombia, así como fortaleciendo los mecanismos de información y alerta temprana para los sectores productivos y los organismos de gestión del riesgo.

La respuesta del gobierno

Mientras tanto, el gobierno nacional dio a conocer este viernes la Estrategia Nacional frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, una hoja de ruta para fortalecer la preparación del país y evitar o reducir los impactos sociales, económicos y ambientales del evento climático.

La estrategia contempla acciones prioritarias en 111 municipios de alto riesgo por desabastecimiento de agua, ubicados en 15 departamentos, con especial concentración en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba y Santander, la activación de los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC) de los acueductos municipales y veredales, y una estrategia basada en el monitoreo agroclimático como herramienta de información para priorizar la atención en los territorios más vulnerables.

El gobierno aseguró que cuenta con 80 carrotanques distribuidos en 22 departamentos y se adquirieron dos buques de apoyo logístico. Además, la UNGRD afirma que se han firmado 12 convenios departamentales para fortalecer la capacidad de respuesta frente a la variabilidad climática.

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