Gobierno publica la hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú en Colombia

El Acuerdo de Escazú es el primero en incluir obligaciones específicas para proteger a los y las defensoras del medio ambiente. Foto: Éder Rodríguez

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El Ministerio de Ambiente publicó la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, luego de casi cuatro años de haber sido ratificado por el Congreso de la República. Además, se creará una Comisión Intersectorial que vigilará el cumplimiento de las acciones planteadas en la hoja de ruta de implementación.

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que fue adoptado en Costa Rica en 2018. Allí se plantea una serie de puntos clave para la protección ambiental en América Latina y el Caribe. Algunos de los más relevantes son la protección de los derechos humanos y de los defensores ambientales, el acceso a la información y las garantías para la participación de las personas en las decisiones ambientales de cada país.

El tratado fue ratificado en 2022 por el Congreso y el Minambiente hizo algunos espacios de discusión con actores del sector ambiental para definir la hoja de ruta de implementación del Acuerdo de Escazú. En un artículo publicado en marzo de 2026, reunimos varios reparos que despetaba la propuesta de esa entidad para construir la hoja de ruta de implementación.

“Hoy fortalecemos la democracia ambiental en Colombia con dos decisiones trascendentales para hacer realidad el Acuerdo de Escazú. En primer lugar, a través de Decreto Presidencial, hoy ponemos en marcha la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CiEscazú). En segundo lugar, presentamos la Hoja de Ruta para la implementación de este Acuerdo, con 18 acciones concretas, con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento”, señaló Irene Vélez, ministra (e) de Ambiente, por medio de un comunicado.

De acuerdo con la entidad, la comisión se encargará de hacer seguimiento permanente a la implementación de Escazú en el país, así como de coordinar y orientar la hoja de ruta, articulando a las entidades del sector que están implicadas en el implementación.

“La Comisión contará con un Consejo Consultivo integrado por representantes de trece sectores sociales, además de comités técnicos especializados que facilitarán el diálogo permanente entre el Estado y la ciudadanía, convirtiéndose en una innovación institucional para garantizar la participación del público en la implementación del Acuerdo”, explicó el Minambiente.

Por su parte, las 18 acciones planteadas en la hoja de ruta incluyen medidas para mejorar la coordinación entre instituciones, garantizar el acceso a la información pública ambiental y medidas para la protección de los defensores ambientales. También se plantean mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los 18 puntos.

“La Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú está disponible para consulta pública en el sitio web de la Secretaría del Acuerdo, donde la ciudadanía podrá conocer las acciones prioritarias, sus responsables y los mecanismos de seguimiento”, dijo el Minambiente. Para consultar el documento puede dar clic aquí.

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