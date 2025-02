Hallan, por primera vez, a un grupo de colibríes que anidan y duermen juntos

Una hembra de la especie comúnmente conocida como Colibrí del Chimborazo, casi endémica de Ecuador, aunque puede llegar al extremo sur de Colombia. Foto: Gustavo Cañas Valle

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ornitólogo y guía de observación de aves, Gustavo Cañas Valle, descubrió que en una cueva de los Andes, en Ecuador, hay una gran cantidad de colibríes anidando y durmiendo juntos. El escenario le resultó sorprendente, pues estas aves, aunque pequeñas y delicadas, son algunas de las más agresivas. De hecho, son especialmente territoriales con individuos de su misma familia, Trochilidae, ya que suelen competir por flores o por conseguir pareja.

En la cueva, Cañas Valle identificó 23 colibríes adultos y cuatro polluelos, todos de la subespecie endémica Oreotrochilus chimborazo chimborazo, conocida comúnmente como Colibrí del Chimborazo. “Pensé: ‘Esto parece una colonia’. Eran como abejas”, cita The New York Times al ornitólogo. El hallazgo podría tratarse del primer caso documentado en el que este tipo de aves viven en comunidad, pues desafía “la suposición generalizada de que los colibríes son anidadores solitarios altamente competitivos”, de acuerdo con el artículo publicado en la revista Ornithology.

Le puede interesar: Delfines rosados en la Amazonía fueron vistos orinando en el aire, ¿qué significa?

En principio, la hipótesis de Cañas Valle y de Juan Luis Bouzat, genetista evolutivo de la Universidad Estatal de Bowling Green, en Ohio (EE.UU) y coautor del estudio, era que las condiciones ambientales del volcán Chimborazo, donde encontraron a las aves, las forzaron a que se juntaran. Allí, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, hay pocas flores que les proporcionen néctar para conservar la energía que se requiere contra las frías temperaturas. “O te unes o pereces”, es la idea de Bouzat.

Además, “la caracterización reveló que la velocidad del viento, la temperatura, la humedad y las características del paisaje asociadas con la disponibilidad de sustrato, la vegetación de cobertura del suelo y el agua representan factores ambientales asociados con la anidación, en consonancia con la hipótesis de disponibilidad limitada de sustrato”, señalan los investigadores.

Lea también: Un orangután aparentemente desorientado fue visto en una mina en Indonesia

Sin embargo, Cañas Valle continuó explorando la región y encontró otros seis casos en los que los colibríes estaban anidando y posándose juntos. En total, se identificaron 74 nidos activos, de los cuales el 82% hacían parte de estas “colonias reproductivas”.

“Las agregaciones de anidación tuvieron consistentemente múltiples nidos activos en frecuencias significativamente más altas de lo esperado, produciendo crías a lo largo de múltiples temporadas reproductivas”, subraya el artículo. Estos datos podrían indicar que estas aves deciden “activamente” vivir en grupo en vez de anidar en solitario.

Para Bouzat, es probable que los factores ambientales sí hayan generado que los colibríes del Chimborazo se agruparan pero que, una vez lo hicieron, evolucionaron hasta volverse más sociales.

Pero hay quienes no se muestran convencidos por el planteamiento de que estas aves han formado una “colonia”. The New York Times cita, por ejemplo, a Charles Brown, un ecólogo del comportamiento de la Universidad de Tulsa, quien señala que los animales que viven de esta manera a menudo trabajan juntos para encontrar comida o detectar depredadores.

Le puede interesar: Los koalas no serían tan solitarios como se creía: tres fueron vistos interactuando

Cañas Valle, sin embargo, se dio cuenta de que los colibríes salían y entraban a la cueva juntos, lo podría sugerir que, en efecto, los colibríes colaboran entre ellos. Por su parte, Bouzat ha asegurado que “no es que cada uno esté haciendo lo suyo”. En todo caso, ambos investigadores concuerdan en que es necesario seguir investigando este tema. Es por ello que estudiarán el comportamiento de los colibríes para determinar si están únicamente conviviendo o si también hay cooperación.

También aspiran a encontrar más aves en circunstancias similares: “Estoy seguro de que hay otras cuevas desconocidas en las montañas donde viven colibríes. Espero encontrar otras especies, seguro”, subraya Cañas Valle.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜