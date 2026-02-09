Hidroituango responde y califica de “desinformadas” las críticas del presidente Petro

La empresa recordó que Hidroituango S.A. es propietaria de la central y que su participación mayoritaria corresponde al Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y a la Gobernación de Antioquia, junto con EPM, la Nación y socios privados. EFE/ Luis Eduardo Noriega A ARCHIVO Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

“Juntas directivas de Urrá e Hidroituango también deben responder, sean privados o funcionarios. Di expresa indicación a todas las juntas directivas de las generadoras públicas que desde ya debían usar la formula nueva tarifaria, que funciona obligatoriamente desde el 2027, sino la tumba un magistrado. Por emergencia esa fórmula debe adelantarse para todas las generadoras. Y será decreto/ley”. Así comienza uno de las más recientes publicaciones del presidente Gustavo Petro en X, en medio de la emergencia por lluvias y el papel que, según él, tienen las represas.

Hidroituango respondió este lunes con un comunicado en el que calificó esas afirmaciones como “desinformadas” y defendió tanto su esquema de propiedad como la forma en que opera el proyecto.

La empresa recordó que Hidroituango S.A. es propietaria de la central y que su participación mayoritaria corresponde al Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y a la Gobernación de Antioquia, junto con EPM, la Nación y socios privados. También subrayó que existe un contrato con EPM para la construcción y operación del proyecto “bajo los más altos estándares internacionales en materia de seguridad, así como en el cuidado social y ambiental”, mientras que la sociedad ejerce una función permanente de seguimiento y supervisión.

Además, la compañía aseguró que la central cuenta con más de 3.600 instrumentos de monitoreo que permiten anticipar el comportamiento del río Cauca con más de 30 horas de antelación, lo que —según el comunicado— posibilita preparar el embalse para mitigar crecientes y reducir los caudales aguas abajo. En ese sentido, Hidroituango afirmó que su operación “protege a las comunidades” y aporta el 11 % de la energía del sistema interconectado nacional.

EPM también se pronuncia

Empresas Públicas de Medellín también se pronunció y aseguró que la central Hidroituango “opera con total normalidad y dentro de los parámetros establecidos”.

La empresa asegura que durante lo corrido de 2026, “y pese a una situación anómala de lluvias, los registros de monitoreo y verificación operacional indican que no se han presentado condiciones de ingreso de caudales que hayan requerido elevar el nivel de alerta de Hidroituango ni activar medidas extraordinarias de comunicación preventiva o de alerta temprana”. Según EPM, con corte al 9 de febrero de 2026, únicamente Hidroituango presenta vertimientos, con un caudal de 752 metros cúbicos por segundo, registrado a las 10:00 a.m.

“La central Hidroituango se encuentra funcionando de manera segura y estable, con seguimiento técnico permanente a los caudales del río Cauca y a todos los sistemas asociados a través del Centro de Monitoreo Técnico”, indicó John Maya Salazar, gerente general de EPM, citado en un comunicado de prensa de la entidad.

EPM explica que, de hecho, centrales como Hidroituango pueden funcionar como un “regulador de caudales”. ¿Por qué? Según la empresa, en abril del año pasado ingresó al embalse un caudal de 5.000 metros cúbicos por segundo. “Gracias a la operación del proyecto, se logró amortiguar la creciente, descargando cerca de 3.000 metros cúbicos por segundo a través del vertedero y la generación de energía”. Algo similar, según EPM, sucedió en febrero de 2026, cuando se registró una creciente de 2.186 metros cúbicos por segundo, que fue gestionada igual.

Finalmente, EPM recuerda que la central Hidroituango mantiene una articulación permanente con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a través de los 36 Consejos Municipales y los 4 Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres que hacen parte de su zona de interés.

