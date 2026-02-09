Semana con lluvias y algunos respiros: este es el pronóstico del Ideam

AME2227. TIERRALTA (COLOMBIA), 05/02/2026.- Fotografía que muestra una zona afectada este jueves por inundaciones en zona rural del sur del departamento de Córdoba (Colombia). Miles de familias permanecen entre el agua por las inundaciones causadas por las lluvias atípicas para esta época del año en Colombia, según pudo constatar EFE en un sobrevuelo por el sur del departamento caribeño de Córdoba (noroeste). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la emergencia por las lluvias que vive el país debido a un frente de frío, el Ideam publicó su pronóstico del tiempo para la semana del lunes 9 de febrero al viernes 13 de febrero. Para la tarde y noche de este lunes, se pronostican lluvias entre moderadas e intensas en varias áreas del occidente de Córdoba, Antioquia, centro y oriente de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Además, el Ideam dice que hay posibilidad de lloviznas en zonas dispersas del norte de Magdalena, sur de Bolívar, Meta, sur de Vichada, Guaviare y Guainía. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a diferentes horas.

Puede ver: Esto es lo que la guerra le está haciendo a los perros en Ucrania

Para el martes, se estiman condiciones secas con cielo entre despejado y parcialmente nublado, salvo en sectores del suroccidente de Córdoba, Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde se advierten precipitaciones con posibilidad de altos acumulados, indica el Ideam.

Además, para ese martes también se esperan lluvias ligeras en zonas del nororiente de Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, Tolima, Huila, occidente de Caquetá y Putumayo, sur de Guainía, Vaupés y Amazonas. San Andrés, Providencia y Santa Catalina con posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día.

Durante el miércoles, el Ideam pronostica condiciones lluviosas después del mediodía y durante la noche en sectores del nororiente de Magdalena, norte de Cesar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca Nariño y oriente de Amazonas. Se esperan también posibles lloviznas en áreas dispersas del sur de La Guajira, sur de Bolívar y Sucre, Norte de Santander, Tolima, sur de Huila, suroccidente de Caquetá, occidente de Putumayo, suroriente de Vichada, Guainía y Vaupés, en el resto del país prevalecerá el tiempo seco. Para la zona de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias intermitentes.

Puede ver: Científicos creen que este simio demostró tener capacidad para imaginar

El jueves hay posibilidad de aumento de las lluvias a nivel nacional, principalmente en áreas de las regiones Caribe (nororiente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba y Urabá), Andina (Antioquia, occidente de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima, Caldas Risaralda y Quindío), Pacífica (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y Amazonia (sur de Vaupés y Amazonas). Para el resto del país se espera tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Para el último día de esta semana se esperan lluvias con posibilidad de elevados acumulados en la mayor parte de las regiones Andina, Pacífica, Amazonia y sur de la Caribe. El pronóstico de acumulados elevados se concentran en sectores de los departamentos de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, sur de Guaviare, Vaupés y Amazonas. Así mismo son probables algunas lloviznas en zonas del sur de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Boyacá, Huila, Meta, Vichada y Guainía.

Ante las alertas por deslizamientos, el Ideam recomienda a la comunidad estar especialmente atenta al estado de las vías, sobre todo en los departamentos con alerta roja, donde la amenaza es mayor debido a las condiciones del terreno. Se aconseja realizar los recorridos preferiblemente durante el día, identificar las zonas con riesgo de deslizamientos o derrumbes y mantener un monitoreo en jornadas de lluvias intensas, buscando refugio en lugares seguros cuando sea necesario.

Puede ver: Inundaciones en Córdoba: Urrá aumentará descargas al río Sinú por incremento del caudal

Frente a la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, las recomendaciones incluyen buscar refugio seguro y evitar exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles o cerca de estructuras metálicas altas, que pueden atraer descargas eléctricas. Asimismo, se sugiere suspender actividades deportivas al aire libre durante las tempestades, asegurar y revisar el estado de los tejados y estructuras elevadas que podrían colapsar por la fuerza del viento, y adelantar labores de limpieza de techos, canales y sumideros.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜