¿Hoy seguirá lloviendo en Colombia? Prepárese, esto dice el pronóstico del Ideam

Se espera que haya lluvias en Bogotá a lo largo del día. Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

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Hay varias regiones de Colombia donde se han presentado lluvias en los últimos días. Lo mismo ha sucedido en Bogotá, donde, tanto en horas de la mañana como de la tarde, no cesan las precipitaciones. Y, según el Ideam, continuarán en varias localidades.

De acuerdo con el último pronóstico de la entidad, se espera que para este miércoles, 10 de junio, llueva durante la mañana en el sur y el oriente de la ciudad. Si vive en Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal es mejor que salga con paraguas.

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En la tarde, señala el Ideam, habrá precipitaciones ligeras en “amplios sectores” de la capital, especialmente en zonas de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Bosa, Fontibón y Kennedy,

Durante la noche también habrá lloviznas, sobre todo en el sur de Bogotá. Quienes viven en Ciudad Bolívar y Usme cerrarán el día con lluvias ligeras.

¿Lloverá en el resto de Colombia?

Según el último boletín del pronóstico del tiempo, publicado en horas de la mañana de este miércoles, 10 de junio, “se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, acompañado de precipitaciones de intensidad moderada en amplios sectores de la Amazonía, en el el centro y norte de la región Andina, en áreas dispersas de la región Pacífica, en el sur del Caribe y el sur y en el occidente de la Orinoquía”.

Así mismo, se espera que haya “lluvias de intensidad ligera a moderada en sectores dispersos del norte del Caribe, en el el sur de la región Andina y en el nororiente de la Orinoquía”.

En La Guajira, en Magdalena, en Atlántico, en Arauca y en Casanare, por el contrario, habrá condiciones secas. Lo mismo sucederá en La Guajira, así como en el centro y sur del Magdalena y el oriente del Cesar.

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Sin embargo, señala la entidad encargada de hacer el pronóstico meteorológico, se espera que sobre la región Caribe haya cielos nublados, “con probabilidad de lluvias entre ligeras a moderadas durante la tarde y la noche sobre el nororiente de Sucre, el sur de Bolívar y las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta”.

En el Pacífico, por otra parte, se espera que haya lluvias ligeras y moderadas, sobre todo en la tarde y en la noche. Es posible que eso suceda en sectores del centro de Chocó, del centro del Valle del Cauca, de Cauca y en el sur de Nariño.

En la región Andina, probablemente, lloverá en la mañana en sectores del sur de Tolima y del nororiente y centro-oriente del Huila. En la tarde y en la noche también habrá precipitaciones en el sur del Huila, en el centro y el sur de Cundinamarca, en Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, el occidente de Boyacá y en áreas puntuales de Santander y Norte de Santander.

En la Orinoquía, señala el Ideam, “se estiman cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias de intensidad ligera a moderada sobre el sur de Vichada y el piedemonte y sur del Meta. Los mayores acumulados de precipitación se prevén durante la mañana y la tarde”.

Por el lado de la Amazonía, las lluvias se presentarán en Guainía, en el sur de Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

¿Cuál es el pronóstico para las principales ciudades?

• Barranquilla: Se esperan lloviznas ocasionales en horas de la tarde. La temperatura máxima será de 30 °C.

• Cartagena: En “La Heroica” se prevén cielos nublados con tiempo seco. La temperatura máxima será de 30 °C.

• Bucaramanga: En la capital de Santander habrá nubosidad con probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras en horas de la tarde y noche. La temperatura máxima será de 26 °C.

• Medellín: Según el Ideam, allí se “esperan condiciones de variada nubosidad con precipitaciones de ligeras a moderadas a lo largo del día, con mayor intensidad al final de la tarde y en horas de la noche”. La temperatura máxima será de 26 °C.

• Tunja: En la capital boyacense, habrá lloviznas y lluvias ocasionales lo largo del día, en especial en horas de la tarde y noche. La temperatura máxima será de 17 °C.

• Cali: También se espera que haya precipitaciones ligeras a lo largo del día, sobre todo al final de la tarde y en horas de la noche. La temperatura máxima será de 25 °C.

• Popayán: El cielo estará nublado y habrá lluvias ligeras durante el día. Las más intensas se presentarán en horas de la tarde. La temperatura máxima será de 25 °C.

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