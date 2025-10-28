Huracán Melissa baja a categoría 3: hay estado de aviso para departamentos colombianos

Imagen satelital del Huracán Melissa en su paso por Jamaica. Foto: EFE - NASA WORLDVIEW HANDOUT

El huracán Melissa, que este martes, 28 de octubre, había llegado a Jamaica en la máxima categoría (5), ahora es categoría 3, según informó el National Hurricane Center.

De acuerdo con esa entidad, Melissa ahora se desplaza hacia Cuba, aunque se espera que se deteriore rápidamente. Por el momento, no se sabe con precisión una cifra exacta del número de damnificados.

Tampoco hay un cálculo de los desastres que causó en su paso por Jamaica, Haití y República Dominicana. Sin embargo, las autoridades han confirmado la muerte de siete personas en esos países.

Se espera que el jueves arribe a Bahamas. En Cuba, por lo pronto, las autoridades han evacuado a unas 650.000 personas. Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey son las provincias que se encuentran en alerta.

En Colombia, la UNRGD señaló, por su parte, que mantiene activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales. También mantiene el estado de “Aviso” para Magdalena, Atlántico, Bolívar y las Islas Cayos del Norte, debido a la presencia de mar de fondo.

“Permanecen en Vigilancia los departamentos de La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, indicó la entidad.

Así mismo, reiteró que, pese a que Melissa está alejándose cada vez más del territorio colombiano, se prevén lluvias de variada intensidad en diferentes sectores de la región Caribe y áreas insulares del Caribe colombiano.

Para los científicos, Melissa puede ser otra muestra más de la posible incidencia que tiene el cambio climático en estos fenómenos. Las aguas superficiales cada vez más cálidas hacen que se intensifiquen de manera mucho más veloz. En esta oportunidad, bastó un par de días para que Melissa pasara de una tormenta tropical a un huracán categoría 5.

