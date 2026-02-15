Ideam advierte posibles aumentos en el río Sinú en Córdoba por lluvias persistentes

Río que desemboca en el mar Caribe y que discurre por el departamento de Córdoba. Foto: El Espectador - José Vargas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió este domingo sobre posibles aumentos en los niveles del río Sinú debido a la persistencia de las lluvias en la cuenca alta. Según la entidad, “estas condiciones podrían generar aumentos en los caudales y fluctuaciones en los niveles durante los próximos días, especialmente desde el 20 de febrero”, con mayor incidencia en sectores aguas abajo del embalse de Urrá, como Tierralta, Montería y Lorica.

Aunque el Ideam señala que no se esperan volúmenes similares a los registrados después del 2 de febrero, advierte que “podrían presentarse incrementos significativos en los niveles del río y posibles desbordamientos en zonas con rompederos activos” o áreas históricamente vulnerables. En ese sentido, mantiene seguimiento permanente a las condiciones hidrológicas y recomienda a autoridades y comunidades ribereñas “mantenerse atentas a los niveles del río y a los comunicados oficiales para prevenir riesgos asociados a posibles crecientes”.

Días de mayor atención

De acuerdo con el monitoreo que hace la entidad de estos fenómenos, se prevé que la onda generada alcance su caudal pico a partir del viernes 20 de febrero aguas abajo del embalse, con tránsito hacia la parte media y baja de la cuenca.

“Las condiciones recientes indican que podrían presentarse incrementos significativos en niveles y caudales, con posibles desbordamientos puntuales, especialmente en zonas con rompederos activos”, precisa. También se recomienda especial atención a la evolución de los niveles, a las descargas del embalse de Urrá y a eventuales nuevos anegamientos en sectores entre Tierralta y Montería.

En cuanto al pronóstico meteorológico, para el 15 de febrero se esperan lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores de las regiones Andina, Caribe y Pacífica, así como en zonas del noroccidente de la Amazonía y occidente de la Orinoquía.

Las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en el sur de Córdoba y Sucre, Antioquia, sur de Bolívar, norte de Norte de Santander y Chocó, además de sectores del Cauca, Valle del Cauca y Nariño. También se prevén lluvias en departamentos amazónicos y en áreas del Meta, Vaupés, Guaviare, Vichada, Santander, Boyacá y Cundinamarca. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominaría el tiempo seco con cielo parcialmente nublado.

Para el 16 de febrero, el Ideam prevé una disminución general en la intensidad de las precipitaciones a nivel nacional, aunque podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes en sectores del norte de la región Andina, sur del Caribe, región Pacífica y zonas de la Amazonía y la Orinoquía. Las lluvias más intensas se pronostican para Córdoba, sur de Sucre, Antioquia, golfo de Urabá, sur de Bolívar, Norte de Santander y Chocó, entre otros departamentos.

En el análisis hidrológico, el Ideam estima algunos detalles: que el caudal pico aproximado en la descarga de Urrá podría ser de 1.111 metros cúbicos por segundo hacia las 4:00 a.m. del 20 de febrero. Para Montería, el arribo del pico se proyecta alrededor de las 3:00 p.m., con un caudal estimado de 1.106 m³/s; en Lorica, hacia las 9:00 p.m., con 1.103 m³/s; y en la desembocadura, hacia la medianoche, con 608 m³/s. La entidad aclara que se trata de “valores máximos estimados” y que “las magnitudes y tiempos finales dependerán del comportamiento de las lluvias y de los caudales desviados en zonas con rompederos o reboses activos”.

Finalmente, la entidad recomienda a los Consejos Departamentales y Municipales, así como a las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención ante inundaciones. A la ciudadanía, pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones les sugiere consultar con Capitanía de Puerto y los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, especialmente ante posibles restricciones de navegación asociadas a niveles elevados.

