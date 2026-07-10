Ideam advierte que este fin de semana incrementarán las lluvias en varios departamentos

Lluvias en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana con lunes festivo. Según la entidad, en amplios sectores del país se prevé un incremento de las lluvias, especialmente en el sur de la región Caribe, el norte de la región Andina, el centro y norte de la región Pacífica, así como en extensas áreas de la Orinoquía y la Amazonía.

En el caso específico de Bogotá, el Ideam afirma que se esperan condiciones parcialmente nubladas, con probabilidad de lluvias ligeras o lloviznas durante las tardes. El día con mayor probabilidad será el sábado. Las temperaturas mínimas estarán por debajo de los 10 °C y las máximas oscilarán entre los 19 °C y 21 °C.

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En el resto del país, el pronóstico del Ideam menciona que aumentará la nubosidad en todo el territorio, pero, pese a esto, podrían presentarse sensaciones térmicas elevadas en sectores de Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, Tolima, Huila y algunas zonas del valle del Magdalena, especialmente durante el sábado y el domingo.

Por días, el clima en Colombia se verá así durante el fin de semana:

Viernes 10 de julio

Durante la noche, las principales lluvias se concentrarán en el sur de Córdoba, el occidente de Antioquia, el centro de Chocó, el sur de Bolívar, el golfo de Urabá, Santander y Norte de Santander. En la Orinoquía, especialmente en Meta, Casanare y el piedemonte de Arauca, también se esperan lluvias de moderada intensidad.

Sábado 11 de julio:

Según el Ideam, se espera que las lluvias y chubascos sigan en diferentes zonas como el centro y sur de la región Caribe, el centro y norte de la región Andina y la región Pacífica, en varios momentos del día. En la Orinoquía y la Amazonía, afirma el Ideam, continuarán registrándose lluvias dispersas, algunas de ellas de moderada a fuerte intensidad. En el Pacífico, el occidente de Antioquia, el sur de Córdoba y el centro de Chocó es probable que haya precipitaciones más fuertes. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias intermitentes durante el día.

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Domingo, 12 de julio:

El pronóstico del Ideam indica que continuará la probabilidad de lluvias en gran parte del país. Las lluvias más fuertes se esperan en sectores de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, Valle del Cauca y los piedemontes de la Orinoquía y la Amazonía. En el archipiélago se prevén lluvias intermitentes durante todo el día.

Lunes, 13 de julio:

Para el nuevo lunes festivo con el que cuenta el país se prevé una disminución de la nubosidad en gran parte del país, en comparación con los días anteriores. No obstante, el Ideam advierte que persistirán las condiciones favorables para lluvias y algunos chubascos. “Aunque la intensidad general tenderá a disminuir, aún podrían registrarse acumulados moderados”, dice la entidad. Los departamentos con mayor probabilidad de registrar las lluvias más intensas son Chocó, Antioquia (especialmente el occidente y norte), Córdoba, Sucre, Bolívar y el sur de Magdalena y Cesar.

Así mismo, se prevén condiciones nubosas en sectores de Santander, Norte de Santander, el piedemonte de Meta y Casanare, así como en diversas zonas de la Amazonía, entre ellas Caquetá, Putumayo y Vaupés. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse precipitaciones muy significativas durante esta jornada.

Ante estas condiciones, el Ideam recomienda mantener un monitoreo permanente ante la probabilidad de aumento en la velocidad de los vientos, especialmente en el norte de la región Andina y el sur de la región Caribe, debido a las variaciones de temperatura y al incremento de la humedad.

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