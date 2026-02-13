Ideam prevé lluvias este viernes en gran parte del país: estas son las regiones Foto: El Espectador - El Espectador

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente pronóstico del clima asegura que, durante las últimas horas de la madrugada de este viernes, 13 de febrero, se han presentado condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado en amplias zonas del territorio colombiano, con lluvias, en algunos casos acompañadas de descargas eléctricas.

Estas condiciones se han registrado principalmente en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazónica.

En cuanto a las principales precipitaciones, se han registrado en Sucre, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Cesar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Boyacá, Santander, Guainía, Arauca, Meta, Vichada, Amazonas, Putumayo, Guaviare y algunos sectores del piedemonte llanero.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, finalmente, se registró cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

🌂 Pronóstico del tiempo en Colombia

El Ideam informa que para las próximas 24 horas, se prevé que los principales acumulados de lluvia se registren en las regiones Pacífica, Andina, Amazónica, en el sur de la región Caribe y en el suroriente de la Orinoquía.

En cuanto a los mayores acumulados, la entidad estima que se registrarán en Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Huila, Tolima, Santander, occidente de Boyacá, Norte de Santander, sur de Córdoba, sectores del sur de Sucre, sur de Bolívar, sur de Cesar, Amazonas, Putumayo y Caquetá.

Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco.

🌂 Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el Ideam, en la madrugada se han presentado lluvias ligeras y moderadas en amplios sectores de Bogotá. Especialmente, en zonas de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos y Teusaquillo.

Para las horas de la mañana, se esperan lluvias ligeras en amplios sectores del norte, centro y occidente. En la tarde, por su parte, se prevén lluvias ligeras y en algunos casos moderadas, en el norte, oriente, centro y occidente de la ciudad, principalmente en zonas de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda y Teusaquillo.

Durante la noche, la entidad pronostica que se registrarán lloviznas y lluvias ligeras en el norte y occidente, principalmente sobre Usaquén, Fontibón, Suba y Engativá. La temperatura máxima estimada para este viernes es de 20°C.

🌂 Pronóstico del tiempo en otras ciudades

🌦 Barranquilla: Durante la jornada se prevé escasa nubosidad con prevalencia de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C).

🌦 Cartagena: Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante el día, con probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. (T. máx.: 35 °C).

🌦 Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado con prevalencia del tiempo seco, hasta final de la tarde, con probabilidad de lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 29 °C).

🌦 Tunja: Se espera cielo entre parcial a ligeramente nublado durante el día con posibles lloviznas y lluvias entre la madrugada y mañana (T. máx.: 19 °C).

🌦 Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, posibles lloviznas y lluvias a lo largo del día. (T. máx.: 27 °C).

🌦 Cali: Cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras durante todo el día (T. máx.: 29 °C).

🌂 Otras alertas del Ideam

🔥Alertas por incendios: En total, 119 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. De estos, 38 municipios están en alerta roja, destacándose Boyacá, con 11 municipios; Casanare, con 10; y Meta, con 7.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 217 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe y Amazonia. De estos, 32 municipios están en alerta roja, destacándose Chocó, con 10 municipios; Cauca, con 5; Córdoba, Nariño y Santander, con 3.

☔Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): *Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: una roja, dos rojas puntuales, treinta y cinco naranjas y sesenta amarillas; Caribe: ocho rojas, diecisiete naranjas y once amarillas; Pacífico: once rojas, veinte naranjas y una amarilla; Amazonas: dos amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Persisten las alertas amarillas por oleaje y viento en todo el mar Caribe colombiano, salvo con alerta naranja para el área central de la cuenca del Caribe colombiano.

• Pacífico colombiano: Se establece alerta amarilla por oleaje y viento en toda la cuenca del Pacífico colombiano. Asimismo, en el centro de la cuenca se mantiene alerta amarilla por tiempo lluvioso.

