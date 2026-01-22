Incautan 10 pichones de lora frentiamarilla que estaban siendo transportados en un bus

El hombre que transportaba a los pichones permanece bajo custodia de la Policía Nacional y se encuentra a la espera de un dictamen judicial. Foto: Policía Nacional

Durante un operativo de control en la autopista que conduce de Medellín a Bogotá, específicamente en el municipio de Guarne, la Policía Nacional incautó diez pichones de lora frentiamarilla (Amazona ochrocephala), una especie cuya población está decreciendo, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Las crías, que tendrían entre una semana y un mes de nacidas, fueron halladas dentro de una caja de cartón, sin ventilación y en condiciones precarias, mientras eran transportadas de forma ilegal en un bus de servicio público interdepartamental. Tras ser incautadas, las aves fueron trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare (Cornare).

“Al tratarse de bebés y debido a las condiciones deplorables en las que estaban siendo transportados, ingresaron con deshidrataciones severas, lesiones en su piel, además de signos de dolor y de malnutrición e hipoglicemia”, comunicó Camilo Muñoz, coordinador del CAV de Cornare.

“En este momento, los individuos se encuentran bajo observación de nuestro equipo técnico y se están haciendo todos los manejos necesarios para que su crianza y rehabilitación se logre con éxito”, agregó Muñoz. La idea, de acuerdo con el funcionario, es que, eventualmente, estos animales puedan ser liberados y devueltos a su hábitat natural.

La corporación señaló que la lora frentiamarilla es una de las especies más afectadas por el tráfico ilegal en el país, principalmente por sus colores llamativos y su capacidad para imitar sonidos. Debido a estas características, es una de las aves que los colombianos más tienen en cautiverio, lo cual produce un impacto sobre la biodiversidad.

La autoridad ambiental reiteró que la extracción, tenencia, comercialización y transporte de fauna silvestre constituyen un delito ambiental. En este caso, la persona que transportaba a los pichones permanece bajo custodia de la Policía Nacional y se encuentra a la espera de un dictamen judicial, con el fin de continuar el proceso penal y sancionatorio por parte tanto de la autoridad policial como de Cornare.

Javier Valencia González, director general de la corporación, calificó el hecho como una “triste noticia para la región”. A su vez, hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar, vender ni traficar fauna silvestre. “Este es un delito grave para nuestra biodiversidad. Vamos a seguir con los operativos, siendo contundentes, porque la fauna silvestre merece libertad”.

Cualquier acto que atente contra este tipo de animales en el territorio, recordó Cornare, puede ser denunciado a través de la línea de atención de emergencias 3217811388.

