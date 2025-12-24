Incendios en Alaska se dispararon en el último siglo como nunca en los últimos 3.000 años

Para reconstruir esta historia de los incendios en la región, los investigadores utilizaron registros de carbón vegetal, vegetación e hidrológicos. Foto: Agencia SINC - Adam Kohley, Alaska Fire Service

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un estudio reciente reveló que los incendios forestales en el norte de Alaska (Estados Unidos) fueron más intensos durante el último siglo que en cualquier otro momento de los últimos 3.000 años.

Así lo reveló una investigación publicada en la revista Biogeosciences y que fue realizada por un grupo internacional de investigadores que trabajan en la región.

Lo invitamos a leer: Fumigación con glifosato, este es el proceso para que pueda reanudarse.

“El calentamiento climático y la sequía que se están produciendo en los suelos y turberas del norte están contribuyendo a que los incendios forestales sean cada vez más frecuentes y extensos. Para situar los regímenes de incendios recientes en el contexto de la variabilidad a largo plazo y comprender mejor las interacciones entre el fuego, la humedad y la vegetación, hemos reconstruido la historia de los incendios forestales de los últimos 3000 años”, precisan los autores del estudio.

Para reconstruir esta historia de los incendios en la región, los investigadores utilizaron registros de carbón vegetal, vegetación e hidrológicos. A esto sumaron datos sobre incendios obtenidos por satélites de las turberas del norte del Ártico de Alaska de lo ocurrido en las últimas décadas.

Estos datos permitieron determinar que durante los primeros dos milenios la actividad de incendios fue baja, mientras que entre aproximadamente los años 1000 y 1200 d. C. hubo un leve repunte, coincidiendo con un periodo en el que los suelos de la tundra empezaron a secarse. Sin embargo, en los siete siglos siguientes, el fuego volvió a niveles reducidos.

“Luego, en 1900, la actividad de los incendios comenzó a recrudecerse. En 1950, la actividad de los incendios alcanzó niveles sin precedentes, ya que la turba alcanzó una sequedad récord y aumentaron los arbustos leñosos. La actividad de los incendios aumentó y los suelos continuaron secándose hasta 2015, cuando se tomaron las muestras”, explicó la Universidad de Alaska Fairbanks, en un comunicado.

En un comunicado de esta universidad, Angelica Feurdean, autora principal del estudio, explicó que “los cambios interrelacionados a lo largo de milenios significan que los incendios recientes son indicadores de un sistema que está experimentando una rápida transformación”.

En ese sentido, ¿a qué se debe el incremento de estos incendios forestales? De acuerdo con los investigadores, uno de los principales factores ha sido el descenso del nivel freático y el secamiento progresivo de las turberas que han abierto la puerta a la expansión de especies leñosas, en particular de arbustos ericáceos, que son más propensos a incendiarse.

“Nuestro estudio destaca la importancia de la investigación multidisciplinar a largo plazo para documentar las interacciones entre la humedad, la vegetación y los incendios que influyen en los regímenes de incendios de la tundra. En última instancia, este estudio dinámico a largo plazo sobre los incendios proporciona un contexto fundamental para evaluar los cambios recientes e incorporar el riesgo de incendios en las turberas de la tundra en las estrategias globales de mitigación del cambio climático”, concluyen los autores del estudio.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜