Fumigación con glifosato: la ANLA explica el proceso para que puedan reanudarse

En la tarde de este lunes 22 de diciembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) publicó un comunicado aclarando el proceso que se debe seguir para que el Gobierno Nacional pueda reactivar la aspersión terrestre de glifosato con drones sobre cultivos ilícitos, tras el anuncio realizado en la mañana de este lunes por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga.

Cabe recordar que el ministro Idárraga señaló que el Gobierno Nacional autorizó la erradicación focalizada de cultivos ilícitos a través de drones EATBAND. Estos, agregó el encargado de la cartera, operarán a 1,5 metros sobre el dosel, “con control visual directo, mínima deriva y tecnología especializada”.

De acuerdo con el ministro, la “medida no corresponde a aspersión aérea, ni es masiva o discrecional” y cuenta con el aval del Comité Técnico Interinstitucional del PECAT, además de cumplir las exigencias del Plan de Manejo Ambiental y estar bajo la supervisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Según agregó Idárraga, el ministerio realizó la solicitud a la ANLA para que las operaciones puedan comenzar esta misma semana, a más tarde el jueves 25 o viernes 26 de diciembre, en el departamento del Cauca.

En el comunicado de esta tardes, la Autoridad Nacional aclaró, en primer lugar, que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), adelantado por la Policía Nacional, y que contaba con un Plan de Manejo Ambiental desde 2001, fue suspendido en septiembre de 2015.

Frente a la aspersión terrestre con glifosato a través de las técnicas de “bomba de espalda, equipo estacionario y los drones EATBAND”, la ANLA precisó que está autorizada desde diciembre de 2016, a través de la Resolución 1524.

Sin embargo, advirtió la entidad, para que la Policía Nacional pueda utilizar esta última modalidad, el PECAT debe emitir un aval que garantice que la aplicación con drones cumpla con las condiciones técnicas de operación para la aspersión terrestre.

Luego de esto, y una vez la Policía Nacional presente el aval del estudio de calibración y deriva, que debe ser emitido por el PECAT, la ANLA verificará su cumplimiento para el inicio de las aspersiones con los drones. Sin embargo, según pudo conocer El Espectador, la Policía aún no ha radicado el documento para análisis de la ANLA.

La Autoridad Nacional recordó que, a través de la Resolución 2257 del 25 de septiembre de 2025, actualizó el acto administrativo que avala las actividades de aspersión terrestre con glifosato “con el fin de fortalecer las obligaciones del programa”.

Entre las actualizaciones, la ANLA excluyó de aspersión terrestre las zonas de producción de alimentos del sector agrícola (APPA), también acotó el límite máximo permisible en agua de residuos de glifosato y su metabolito (AMPA) y ajustó el plan de contingencias, las cuales se incorporaron al Plan de Manejo Ambiental.

