Incendios en Tolima dejan 8.500 hectáreas afectadas: seis conflagraciones siguen activas

San Luis es uno de los municipios más afectadas por estas emergencias. Foto: Cortolima

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Luego de varios días de emergencias en el del Tolima, los incendios forestales parecen empezar a dar una tregua a los equipos de emergencia y las comunidades locales. Mientras que hace una semana se registraron 31 incendios forestales en un solo día, la cifra, a principios de esta semana, se redujo a seis conflagraciones activas.

En diálogo con este diario, la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, comentó que “afortunadamente, se presentaron lluvias el fin de semana, y eso ayudó a que la situación mejorara. Hemos contado con apoyo de la Fuerza Aérea Espacial Colombiana, con descargas de agua, así como de empresas privadas y la gobernación”.

En contexto: El llamado del Ministerio de Ambiente para evitar incendios forestales.

En total, los incendios, según las cifras más recientes de la corporación, dejan más de 8.500 hectáreas afectadas en 16 municipios de Tolima. Vale señalar que esta cifra no tiene en cuenta las seis conflagraciones que tiene activas en el departamento.

Uno de los puntos en los que es enfática Alfonso es que la mayoría de los incendios registrados en el departamento son provocados. “Queremos recordar que a finales de mayo de este año se emitió una resolución en la que se prohíben las quemas controladas. Además, hay que señalar que provocar un incendio es considerado como un delito en el código penal”, señaló la directora de Cortolima.

Lo cierto es que la situación llevó a la Gobernación del Tolima a declarar la calamidad pública el pasado 14 de agosto, con la que se busca movilizar recursos y acciones para atender la emergencia y atender a la población afectada.

“A la emergencia se le sumaron las afectaciones registradas por el sismo, en la que también resultaron afectadas viviendas, escuelas y otro tipo de infraestructura. Por eso, se recurrió a esta medida para garantizar la atención y poder movilizar apoyos como carrotanques, rastrillos, entre otros apoyos logísticos”, sostiene Alonso.

La funcionaria advirtió que la respuesta a la emergencia evidenció limitaciones operativas, por lo que se planteó la necesidad de gestionar ante el Gobierno nacional equipos y recursos que permitan fortalecer la atención de incendios forestales durante los próximos meses.

Otra de las alertas que se hacen desde Cortolima tiene que ver con la disminución de los niveles de ocho de las nueve corrientes monitoreadas en el departamento. Entre estas, “el río Saldaña concentra la mayor alerta, por lo que plantea un seguimiento especial a la cuenca para verificar la oferta y demanda del recurso, las captaciones existentes y las condiciones de abastecimiento”, precisan desde Cortolima.

De acuerdo con el análisis de la corporación, en el departamento se evidencia una intensificación del déficit de precipitación. Del 16 al 31 de julio y del 1 al 16 de agosto, la precipitación registrada pasó de representar aproximadamente el 39 % de las lluvias esperadas a tan solo el 13 %.

“En este momento, la directriz es que se debe priorizar el uso doméstico y para el consumo humano, dejando otros usos solamente para situaciones específicas. Si desde Cortolima se identifica la posibilidad de desabastecimiento, se tiene la competencia de redistribuir las concesiones en el departamento”, puntualiza Alfonso, de Cortolima.

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