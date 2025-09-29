Inicia en Cali la Semana de la biodiversidad. ¿Qué esperar?

La Semana de la biodiversidad busca ser una "extensión" de la COP16, que se llevó en Cali en 2024. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes, 29 de septiembre, se inaugurará una semana clave para Colombia: la Semana de la biodiversidad, que se llevará a cabo en Cali y busca ser una especie de legado de la COP16 que se realizó en el 2024.

(Lea El gobierno quiere un impuesto al carbono más alto)

El evento reunirá a más de 60 mil personas y delegaciones de 17 países, que se darán cita para dialogar sobre cómo proteger la biodiversidad del mundo, que se encuentra en serios aprietos. Es de hecho, una de las crisis planeta, junto al cambio climático y la contaminación por plásticos.

Como se lee en su página web, este encuentro global de actores busca promover “acciones para la conservación de la biodiversidad y soluciones innovadoras a los principales desafíos ambientales globales, en torno a la relación entre biodiversidad y clima; la generación y recopilación de recomendaciones para las siguientes COP (Cambio climático, biodiversidad y desertificación de suelos); y para promover un mayor nivel de educación y conciencia ambiental, a través de pedagogía, mecanismos de financiación, el intercambio de conocimiento y el fomento de la cultura”.

A lo largo de la semana se llevarán a cabo diversos eventos en diferentes escenarios. Por ejemplo, se habilitará nuevamente la Casa Humboldt en la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, tal y como sucedió en la COP16.

(Lea La transición energética en Colombia es “Made in China”)

“Este espacio, donde ofreceremos una programación de carácter científico, académico y divulgativo, está distribuido en Comfandi con una oferta pensada en todos los públicos, desde el especializado hasta la ciudadanía interesada en conocer el trabajo que se realiza en el país, y que se presentará mediante charlas, debates, exposiciones, experiencias de inmersión y en actividades lúdicas”, destacó Hernando García, director del Instituto Humboldt, a través de un comunicado.

Los visitantes también podrán asistir a diferentes escenarios como el circuito por la biodiversidad que se llevará a cabo sobre el Bulevar del Río y en el centro histórico de Cali. Así mismo, habrá una Cumbre Mundial de Mujeres Cuidadoras de la Biodiversidad, con la cual se busca dar “reconocimiento, visibilización y fortalecimiento” al rol de las mujeres como “cuidadoras fundamentales de los ecosistemas, la vida y los territorios”, se lee en la página web del evento.

De igual forma, se presentará el “Fondo Cali”, junto a la Convención de Diversidad Biológica y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cual fue creado en la COP16.

Otro de los ejes temáticos que serán claves en la Semana de la biodiversidad es el “encuentro de ciudades y regiones por la biodiversidad”, que es un espacio en el que se compartirán soluciones y buenas prácticas frente a los principales desafíos ambientales urbanos. Vendrán alcaldes de todos los continentes para compartir sus experiencias.

“La Semana de la Biodiversidad vuelve a poner la mirada del mundo en Cali, ratifica nuestra capacidad de articular a todos los sectores y tomadores de decisiones en torno a un tema que no distingue de inclinaciones: el cuidado de nuestro principal capital, la naturaleza. Desde Cali invitamos a todos los actores a priorizar en sus agendas la conservación de la biodiversidad”, dijo el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder.

En total, en la capital vallecaucana habrá 350 actividades gratuitas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜