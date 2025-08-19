La Amazonía es ya la región más conflictiva del mundo en materia socioambiental

Al menos 17 grupos armados ilegales operan en la región, con presencia en el 69 % de sus municipios. Cinco de estos tienen alcance transnacional. Foto: WWF WWF

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) publicó este martes el informe “Amazonía en disputa. Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental”, en el que concluye que la Amazonía noroccidental es la región con más conflictos socioambientales del mundo. Los datos se conocen como parte de la agenda de la organización rumbo a la Cumbre de Presidentes Amazónicos que se realiza esta semana.

Según la organización, La Amazonía noroccidental (que comprende zonas de Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) es una región estratégica, pero profundamente vulnerable. Al menos 17 grupos armados ilegales operan en la región y tienen presencia en el 69 % de sus municipios. Según la FCDS, el crimen organizado se ha convertido en el principal acelerador del punto de no retorno de este ecosistema, que alberga el 25 % de la biodiversidad planetaria.

En la Amazonía noroccidental confluyen múltiples disputas. Por un lado, están las ambientales, impulsadas por la deforestación, la minería, la extracción de madera y la expansión agropecuaria; las del capital, ligadas a la acumulación y explotación económica tanto legal como ilegal; y las comunitarias, que afectan a pueblos indígenas y campesinos en su defensa del territorio frente a proyectos extractivos y violencia. A esto se suman las institucionales, resultado de la débil presencia estatal y la superposición de funciones, y las del crimen organizado, que mediante narcotráfico, minería ilegal y contrabando imponen nuevas gobernanzas criminales, generando inseguridad y degradación ambiental.

Entre los grupos armados que operan, se encuentran Comando Vermelho, Primer Comando Capital (PCC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), Comandos de Frontera. El documento advierte que no se trata solo de una crisis ambiental, sino también política y democrática: la inseguridad debilita la legitimidad de los Estados, la violencia armada en las fronteras amenaza la gobernabilidad y la democracia, y la estabilidad regional y la seguridad climática están en riesgo.

Los impactos ambientales también son graves. Según el informe, la minería ilegal afecta al 19 % del bioma amazónico, y en Colombia, el 70 % del oro que se extrae es ilegal. La contaminación por mercurio alcanza las 30 toneladas anuales vertidas en ríos y lagos amazónicos, y entre 2001 y 2023 se perdieron más de 14,7 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente al tamaño de Honduras. El reporte señala además que la Amazonía es la región más letal del mundo para los defensores ambientales: en 2023, el 55,6 % de todos los asesinatos de líderes ambientales en el planeta ocurrieron en países amazónicos. Colombia fue el país con más casos, con 79 asesinatos, seguido de Brasil con 25.

La FCDS propone fortalecer las capacidades de los gobiernos amazónicos, la sociedad civil y las organizaciones regionales; monitorear y visibilizar los crímenes ambientales; reconocer y escuchar a los pueblos indígenas y comunidades afectadas; proteger a los defensores ambientales; y establecer puestos de control en corredores fluviales críticos. También pide superar la dependencia del aparato militar y fortalecer las capacidades civiles y políticas.

El informe es la primera entrega de la iniciativa “Seguridad, conflictividad y medio ambiente en la Amazonía”, apoyada por la Unión Europea, que busca generar información rigurosa y estratégica para proteger la selva, garantizar los derechos de sus poblaciones.

