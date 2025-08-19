No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Dónde lloverá este martes 19 de agosto? Este es el pronóstico del tiempo

Así estará el tiempo en las principales ciudades del país, según el más reciente boletín del IDEAM.

Redacción Ambiente
19 de agosto de 2025 - 11:32 a. m.
Lluvias en Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
De acuerdo con el más reciente boletín del pronóstico del tiempo emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), durante las próximas horas se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad.

Las precipitaciones se esperan, sobre todo, en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica, al norte y occidente de la Andina y en la Orinoquía. Igualmente, se prevén lluvias en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El IDEAM señala que las lluvias de mayor intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas aisladas, se podrían dar en: sectores del norte y sur de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, oriente de Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, norte de Norte de Santander, sur y oriente de Santander, norte de Boyacá, oriente y occidente de Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, oriente de Tolima, norte de Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y Vaupés.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

En horas de la mañana se espera que prevalezca el tiempo seco con nubosidad variada, aunque podrían presentarse lluvias ligeras en el oriente y sur de la capital. En la tarde, el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado y podrían presentarse lluvias ligeras en el norte y oriente de la ciudad.

Hacia final del día, cuya temperatura máxima podría superar los 18 °C, el cielo seguirá entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias esporádicas en el oriente y sur de la capital.

Pronóstico del tiempo para Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja

En dos de las principales ciudades del Caribe, Barranquilla y Cartagena, se prevé un cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque podrían presentarse lluvias ligeras a lo largo del día.

Mientras tanto, en Cali y Medellín, si bien el cielo también estará entre parcial y mayormente nublado, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas. Un pronóstico idéntico se tiene para Tunja y Bucaramanga.

