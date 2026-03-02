ANLA aprueba modificación de la licencia ambiental para una vía clave en la sabana de Bogotá

La obra espera descongestionar el tráfico que se forma en Sopó, Cundinamarca. Foto: ANLA

A través de un comunicado emitido en la mañana de este lunes, 2 de marzo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció que le dio luz verde a las modificaciones que se habían hecho a la licencia ambiental para llevar a cabo uno de los proyectos más sonados en la sabana de Bogotá: la variante Sopó.

De acuerdo con la entidad, la modificación aprobada busca, entre otras cosas una optimización del diseño, mejorar las curvas en algunos sectores de la vía, la inclusión de una glorieta, la modificación de la estructura del puente localizado sobre la quebrada Padre Jesús, la inclusión de dos puentes peatonales y la modificación de obras hidráulicas y canales proyectados.

“Este proyecto vial permitirá conectar la Ruta Nacional 55 o Troncal Central del Norte (Autopista Norte), antes del municipio de Briceño, con la Perimetral de Oriente, en inmediaciones del municipio de Sopó, mejorando la movilidad regional y descongestionando el tránsito en la zona”, señala la ANLA en el boletín.

En palabras un poco más sencillas, esta obra, dice la Agencia, busca mejorar 5,7 kilómetros de la vía que ya existe, entre la Aposentos (la antigua vía al matadero) y la hacienda La Esperanza–San José.

También busca la construcción de “1,7 kilómetros de vía nueva entre este último punto y el sector Tres Esquinas”.

Según dice la ANLA, se trata de un proyecto que “mejorará la movilidad y la conectividad regional mediante la construcción de una vía alterna que permita descongestionar el tránsito del área urbana de Sopó, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la seguridad vial, optimizando los tiempos de recorrido entre los municipios del norte de la Sabana de Bogotá”.

Para poder llevar a cabo ese proyecto también se estableció una serie de medidas de manejo ambiental para mitigar los impactos que puedan causar las obras.

“Se contemplan la restauración progresiva de la cobertura vegetal intervenida y programas de rescate y reubicación de fauna, junto con capacitaciones al personal, señalización preventiva y la restricción de actividades nocturnas en zonas ambientalmente sensibles”, dice la ANLA.

Así mismo, aprobó un “Plan de Compensación Ambiental que incluye acciones de rehabilitación ecológica, recuperación ecológica y uso sostenible de 20,19 hectáreas”.

