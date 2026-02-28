El Pacífico colombiano registrará mareas más altas en marzo por un fenómeno astronómico

De acuerdo con la Dimar, los días de mayor incidencia serán el miércoles 4 y el jueves 5 de marzo de 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta para los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó ante el incremento del nivel del mar en el Pacífico colombiano que está previsto para los próximos días.

Este comportamiento del mar, explica la Dimar, se debe a la fase de luna llena, que genera un fenómeno conocido como marea de sizigia.

Este es un fenómeno que ocurre cuando la Luna y el Sol se alinean con la Tierra, ya sea durante la fase de luna nueva o en luna llena. Esto provoca que las mareas sean más altas o más bajas de lo normal.

Lo invitamos a leer: ¿Seguirá lloviendo en Colombia? Esto dice el pronóstico del Ideam para este fin de semana.

“La combinación de mareas altas y el aumento en la intensidad de las corrientes marinas podría ocasionar posibles inundaciones en zonas bajas del litoral, especialmente en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco entre el 1 y el 10 de marzo de 2026“, informó la Dimar, a través de un comunicado.

“Estas condiciones pueden llegar a ocasionar posibles inundaciones en la cuenca pacífica colombiana”, precisó el teniente de fragata Santiago Moyano Medina, del Centro de Control de Contaminación del Pacífico (CCCP) de la Dimar.

¿Cuáles serán los días más críticos?

De acuerdo con la Dimar, los días de mayor incidencia serán el miércoles 4 y el jueves 5 de marzo de 2026, cuando se esperan las mayores alturas de la siguiente manera:

Tumaco: hasta 3.74 metros (4 de marzo de 2026 alrededor de las 4:57 p.m.),

Buenaventura: hasta 4.58 metros (4 de marzo de 2026 alrededor de las 5:15 p.m.),

Bahía Solano: hasta 3.79 metros (5 de marzo de 2026 alrededor de las 5:10 p.m.).

Podría interesarle: Lo que viene para la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ante estas alertas, las autoridades recomendaron a las comunidades costeras y al gremio marítimo —incluidas marinas, sociedades portuarias, pescadores artesanales, comerciantes y turistas que realizan actividades en el mar— extremar las medidas de seguridad para prevenir incidentes.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜