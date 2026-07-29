ANLA permite modificación de licencia ambiental de la Línea de Transmisión La Loma-Sogamoso

Imagen de referencia. El proyecto busca llevar la energía producida en los parques eólicos de La Guajira al centro del país. Foto: GEB

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En la mañana de este miércoles, 29 de julio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció que le dio luz verde a una nueva modificación en la licencia ambiental de uno de los proyectos de transmisión de energía que más resonancia ha tenido en los últimos años: la Línea de Transmisión La Loma – Sogamoso.

De acuerdo con la ANLA, luego de llevar a cabo una evaluación técnica y jurídica, la entidad autorizó una segunda modificación en la licencia para que se pueda llevar a cabo el proyecto que atravesará los municipios de Cesar, Norte de Santander y Santander.

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Como lo indica la autoridad ambiental, la idea es poder conectar la Subestación La Loma (Cesar) con la Subestación Sogamoso (Santander) y así que permitir que se transporte energía desde los parques eólicos ubicados en La Guajira hacia el centro del país.

“Esta segunda modificación responde a la necesidad de ajustar algunos componentes constructivos del proyecto para facilitar su desarrollo, manteniendo los criterios de protección ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente”, señala la ANLA en un comunicado.

Ya en marzo de este año, esa entidad había permitido otra modificación a la licencia que había otorgado en octubre de 2024. Entonces, había autorizado que se hicieran nuevas obras de infraestructura como nuevos sitios de torres, áreas de maniobra, vías de acceso, trochas de riega, ocupaciones de cauce y el aprovechamiento forestal.

“La evaluación realizada por la ANLA incluyó el análisis detallado de la información presentada por la empresa, verificaciones en campo, revisión de las características ambientales de las áreas donde se ejecutarán las obras y el análisis de los conceptos emitidos por las autoridades ambientales con jurisdicción en el área de influencia”, se lee en el boletín compartido por la ANLA.

En síntesis, en esta nueva modificación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dio luz verde para que se hagan las siguientes intervenciones:

• Se adecúen 21 sitios de torres.

• Se construyan 21 áreas de maniobra.

• Se habiliten 53 nuevos accesos.

• Acercamientos en vanos entre torres sobre 5,57 hectáreas.

• 11,61 hectáreas de trochas de riega.

• 10 ocupaciones de cauce.

• El aprovechamiento forestal estrictamente asociado a estas obras.

“Verificamos que las obras propuestas cuentan con medidas suficientes para prevenir, mitigar, corregir y compensar sus impactos garantizando que el desarrollo de las obras sea compatible con la protección de los ecosistemas y de las comunidades del territorio”, dijo Diana Hurtado, subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales de la ANLA.

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