“La capa de ozono se está recuperando”: Organización Meteorológica Mundial

Imagen de 2024: Agujero de la capa de ozono. Foto: NASA / NOAA

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó a través de un nuevo boletín que la recuperación de la capa de ozono va por buen camino. Según la organización, la tendencia positiva a largo plazo se debe al éxito de las iniciativas concertadas a escala internacional.

“Hoy, la capa de ozono se está recuperando. Este logro nos recuerda que, cuando las naciones atienden las advertencias de la ciencia, se puede avanzar”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

La organización explicó que hasta la fecha, el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional que busca eliminar de manera progresiva las sustancias químicas que afectan a la capa de ozono, ha permitido suprimir de forma progresiva más del 99 % de la producción y el consumo de sustancias controladas que agotan la capa, que se utilizaban en equipos de refrigeración y aire acondicionado, en espumas ignífugas e incluso en lacas para el cabello.

“Como resultado, se observa una tendencia que permitirá a la capa de ozono recuperar a mediados de este siglo los valores que presentaba en los años 80, lo que reduce notablemente los riesgos de presentar cáncer de piel o cataratas y los daños a los ecosistemas debidos a la exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV)”, menciona la OMM.

La capa de la atmósfera, que es rica en ozono, actúa como una pantalla solar planetaria que nos protege de la radiación ultravioleta (UV) del Sol, por esto, su recuperación es importante para reducir los casos de las enfermedades mencionadas.

