Una iguana dio a luz ocho crías pese a que no tuvo contacto con ningún macho

La especie es nativa de Centroamérica. Foto: Exotic Zoo

Los trabajadores del Zoológico Exótico de Telford, en Inglaterra, están sorprendidos luego de que una iguana cabeza de casco diera a luz ocho crías sin haber estado en contacto con ningún macho. El hecho ocurrió a finales de agosto en un proceso conocido como “nacimiento virginal”, o partenogénesis.

De acuerdo con Scott Adams, el propietario del zoológico, la iguana puso algunos huevos fértiles. “Pensamos: ‘los pondremos en la incubadora’. Eran bastante blancos y saludables. Un par de meses después, teníamos ocho bebés corriendo por ahí”, dijo Adams a la BBC.

Todas las crías son hembras e idénticas a su progenitora, una de las características de este tipo de reproducción asexual. “Este es uno de los eventos más raros en el reino animal”, agregó Adams.

Durante el proceso de la partenogénesis las hembras suelen encontrar la manera de reemplazar los genes que aporta el esperma de los machos. El Zoológico de Toronto lo explica de la siguiente manera: los ovarios producen óvulos mediante un proceso complejo llamado meiosis. Después de este proceso, el núcleo de la célula madre se divide dos veces y forma un total de cuatro células hijas (llamadas “gametos”). Después de que se ha producido la meiosis, esos cuatro gametos experimentan una duplicación cromosómica (los cromosomas son la parte de un núcleo que lleva el ADN y las proteínas responsables de la herencia). Debido a que todos los cromosomas provienen de la madre, todas sus crías son clones y todas son hembras.

Aunque puede parecer extraño, los “nacimientos virginales” se han identificado en aproximadamente 80 especies de vertebrados, entre peces, anfibios y reptiles. El lagarto de cola de látigo de los pastizales desérticos es una de las especies donde es más común este tipo de reproducción, pero también se puede presentar en dragones de Komodo o en abejas melíferas.

Para el zoológico británico, el caso de la iguana es “un poderoso recordatorio de que la vida se abre camino en las circunstancias más inesperadas”. Las ocho crías viven en el criadero especializado de reptiles del zoológico, donde la temperatura y la humedad se mantienen las 24 horas del día.

