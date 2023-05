La Cop28 será la primera cumbre climática en incluir la salud en su agenda

Sultán bin Ahmed Al-Jaber Foto: Organización COP28

La Cop28, que se realizará en Dubai en noviembre de este año, aspira a ser la primera que aborde a profundidad los problemas de salud asociados al cambio climático.

La cumbre tendrá una reunión de ministros de salud en la que se prevé abordar temas como que la crisis climática será una carga de más para los sistemas de salud en el mundo, así como el aumento de pacientes asociado a las altas temperaturas, además de que estas permitirán una propagación de vectores de enfermedades, entre otros temas.

“Seremos la primera Cop en dedicar un día a la salud y los primeros en organizar una reunión ministerial sobre salud y clima. Y necesitamos ampliar nuestra definición de adaptación para permitir la resiliencia climática global, transformar los sistemas alimentarios y mejorar el uso de la tierra forestal y la gestión del agua”, señaló el Sultan Al Jaber, presidente de la Cop28.

(Lea: Presidente de COP28 insta a triplicar capacidad de energías renovables para 2030)

En esta cumbre también se revisará cuál ha sido el progreso global en términos ambientales desde el Acuerdo de París. “El informe más reciente del IPCC ya ha dejado muy claro que estamos muy lejos del camino. Este es un momento de claridad que debemos afrontar con total honestidad. Ya estamos viendo los impactos, desde el aumento del nivel del mar hasta cosechas fallidas, inseguridad alimentaria, hídrica y energética. Todos se ven afectados y las comunidades más vulnerables, en todo el sur global, que han hecho menos para causar el cambio climático, son las más afectadas”, agregó Al Jaber.

De acuerdo con Al Jaber, los países ricos deben demostrar en la cumbre que están entregando USD 100.000 millones anuales para la financiación climática a los países pobres, tal como se prometió hace más de una década.

El presidente de la Cop28 ha sido criticado por activistas climáticos, pues es el director de la petrolera Adnoc y fundador de Masdar, una compañía de energía renovable, ambas de los Emiratos Árabes Unidos.

(Lea: Buscan rescatar la ciénaga más importante de Barranquilla, pero planes no convencen)

Por su parte, Alex Scott, líder del programa de diplomacia climática y geopolítica del grupo de expertos E3G, señaló para The Guardian que “estas conversaciones son una oportunidad para que los Emiratos Árabes Unidos aborden las críticas que han enfrentado y comiencen a establecer una agenda realmente ambiciosa sobre lo que los países deberían preparar para llevar a la Cop28″.

Sobre esta cumbre, los activistas y expertos advierten la necesidad de abordar diferentes temáticas. Harjeet Singh, jefe de estrategia política global de Climate Action Network, agregó para The Guardian que “a menos que la equidad y la justicia se pongan en el centro de un acuerdo sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles, no veremos ninguna tracción porque sabemos quién causó el problema. Sabemos quién tiene la mayor responsabilidad, y aquí es donde los países ricos tienen que desempeñar su papel, y una transición justa no puede ser una conversación al margen de la acción climática”.

(Lea: Comenzó la construcción de un parque natural en Antioquia de 157 hectáreas)

Mientras que Petter Lyden, líder de política climática internacional de Germanwatch, dijo que “no podemos prolongar el uso de combustibles fósiles con el uso de CCS y CCU [captura y almacenamiento/utilización de carbono] y debemos dejar eso claro. Puede haber una necesidad de ellos en algunos sectores donde las emisiones son muy difíciles de evitar, pero creo que hay algunas iniciativas no tan útiles flotando”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜