La energía a base de carbón cae en China y la India por primera vez en 52 años

Carbon Brief, un medio independiente de periodismo especializado en clima y energía, con sede en el Reino Unido, reportó que la generación de energía a carbón cayó tanto en China como en India en 2025, la primera caída simultánea en medio siglo, después de que cada nación añadiera cantidades récord de energía limpia.

La noticia es importante por dos razones. La primera es que la generación de energía a partir del carbón es una de las más contaminantes del mundo, responsable de una parte significativa de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La segunda es que se trata de China e India, los dos países más poblados del planeta, cuyas decisiones energéticas tienen un impacto directo y desproporcionado sobre el clima global y los esfuerzos para frenar el calentamiento.

De hecho, en conjunto, se estima que ambos países impulsaron más del 90% del aumento de las emisiones globales de carbono entre 2015 y 2024.

El nuevo análisis de Carbon Brief muestra entonces que la generación de electricidad a partir de carbón disminuyó interanualmente un 3 % en India (57 teravatios hora, TWh) y un 1,6 % en China (58 TWh). Según el medio, esta caída fue posible porque las fuentes de energía no fósiles crecieron lo suficientemente rápido en ambos países como para compensar el aumento del consumo eléctrico.

Entrando en algunos detalles, el informe explica que hasta noviembre de 2025, India instaló 35 GW de energía solar, 6 GW de energía eólica y 3,5 GW de energía hidroeléctrica, lo que representa un aumento del 44 % respecto al año anterior en la capacidad de energía renovable. La generación de electricidad a partir de fuentes no fósiles aumentó en 71 TWh, liderada por la energía solar con 33 TWh. Sin embargo, este avance todavía queda por debajo del ritmo histórico de crecimiento de la demanda eléctrica en India, que entre 2019 y 2024 aumentó en promedio 85 TWh por año. Esto significa que, aunque la energía limpia crece rápidamente, aún no es suficiente para generar una disminución estructural en la generación basada en carbón; por ahora, su impacto es más bien un reemplazo parcial o temporal.

Para que la producción de energía a partir de carbón alcance un pico sostenible y comience a reducirse, la expansión de la energía renovable tendría que acelerarse mucho más. Esto es importante para cumplir el objetivo del gobierno indio de alcanzar 500 GW de capacidad de energía no fósil para 2030, una meta anunciada en 2021 por el primer ministro Narendra Modi. Alcanzarla dependerá de aumentar aún más el ritmo de instalación de solar, eólica e hidroeléctrica, dice el informe.

A su vez, se espera que China haya añadido más de 300 GW de energía solar y 100 GW de energía eólica, lo que representa récords históricos para el país. La generación de energía solar y eólica aumentó en 450 TWh, mientras que la energía nuclear sumó otros 35 TWh. Esto significa, dice el informe, que el crecimiento de la energía no fósil, sin contar la hidroeléctrica, superó incluso el aumento total de la demanda eléctrica, que fue de 460 TWh. Este crecimiento de la energía limpia tiene un efecto directo en el carbón: el uso de carbón en el sector energético y las emisiones de CO₂ han estado disminuyendo desde principios de 2024.

