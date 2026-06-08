Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La novela del caimán llanero, parte 3: La casa de los cocodrilos esconde un silencioso caos

Tercera entrega de lo que está pasando con los cocodrilos del Orinoco. Un asunto de fondo en esta discusión, que ha pasado inadvertido: el pequeño caos en el que ha permanecido la Estación Roberto Franco, donde hay 127 animales. ¿Quién le dará un salvavidas?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
08 de junio de 2026 - 04:11 p. m.
Pintura de un caimán llanero en la Estación Roberto Franco, en Villavicencio.
Pintura de un caimán llanero en la Estación Roberto Franco, en Villavicencio.
Foto: Sergio Silva Numa

*Nota editorial: Esta es la tercera entrega de un reportaje sobre “Crocodylus intermedius”. Antes de leerla, le sugerimos ver la primera parte: “Algo no encaja en esta historia de cocodrilos”, y la segunda parte:

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

cocodrilos

universidad nacional

tortugas

ciencia

caimán llanero

cocodrilo

PremiumEE

Premium

 

Tita(80049)Hace 9 horas
Magnífica investigación, y que bien dejar en evidencia la negligencia de los encargados de documentar los procesos, inventario de especies en custodia, con sus hojas de vida. La respuesta del veterinario es de no te lo puedo creer, “no hizo porque no le dijeron”, que era tener una básica hoja de vida con la trazabilidad de cada animal. Profesional sin criterio.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.