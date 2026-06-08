La novela del caimán llanero, parte 3: La casa de los cocodrilos esconde un silencioso caos

Pintura de un caimán llanero en la Estación Roberto Franco, en Villavicencio.
Foto: Sergio Silva Numa
*Nota editorial: Esta es la tercera entrega de un reportaje sobre “Crocodylus intermedius”. Antes de leerla, le sugerimos ver la primera parte: “Algo no encaja en esta historia de cocodrilos”, y la segunda parte:
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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