La reducción gradual de los combustibles fósiles es inevitable: presidente de COP28

Sultán bin Ahmed Al-Jaber Foto: Organización COP28

En noviembre de este año, tendrá lugar la COP28, la conferencia de cambio climático más importante de cada año. En esta ocasión, la cumbre se realizará en Dubai y se designó al Sultán Al Jaber como presidente de la conferencia.

Esto ha despertado críticas, pues Al Jaber también es el presidente de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC por sus siglas en inglés) de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Durante este 13 de julio, Al Jaber dio a entrevistas a medios como The Guardian y la AFP, en las que dejó entrever algunas de sus opiniones y prioridades para la cumbre.

Entre otras cosas, afirmó a ambos medios que: “la reducción progresiva de los combustibles fósiles es inevitable y esencial: va a ocurrir”. Sin embargo, reiteró que su opinión es que esto no puede suceder si va a generar una crisis energética mundial.

“Lo que quiero decir es que no se puede desconectar al mundo del sistema energético actual antes de construir el nuevo. Es una transición: las transiciones no ocurren de la noche a la mañana, la transición lleva tiempo”, precisó ante The Guardian. (También puede leer: Hasta los arrecifes de coral que los científicos creían vírgenes tienen plástico)

A grandes rasgos, la transición energética de la que se oye hablar hoy en día está asociada al cambio de combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas natural, por energías más “limpias” o renovables. Estas provienen de fuentes como el agua, sol o viento y no están asociadas a emisiones de Gases de Efecto Invernadero, los más vinculados al cambio climático.

Sin embargo, para el presidente de la COP28, “el ritmo de desarrollo y crecimiento del nuevo sistema energético no está a la par” con las necesidades de los países en vías de desarrollo, según afirmó a AFP. Además, también le dijo a la agencia que no tiene “una varita mágica” para determinar el ritmo en que se deben dejar atrás los combustibles fósiles. (Le puede interesar: Los océanos se están volviendo más verdes y menos azules, ¿por qué?)

Al Jaber también contó que la próxima conferencia de cambio climático de la ONU traerá “resultados concretos”, por medio de la colaboración del sector público con el privado. Aunque no explicó a qué se refiere esto concretamente, una de las preocupaciones de los críticos de la siguiente COP es que las petroleras tengan un rol aumentado.

Por ahora, es posible que la siguiente COP tenga en cuenta objetivos concretos como: triplicar la capacidad de energías renovables en el mundo para 2030; duplicar la mejora de la eficiencia energética para ese mismo año; duplicar la producción de hidrógeno para ese momento, entre otros, según AFP.

