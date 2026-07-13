Las barreras que enfrentan más de 350.000 pescadores artesanales en Colombia
Foto: PAPDB - PNNC
Mónica Mosquera, mujer pescadora y representante de la Federación de Pescadores Artesanales del Litoral Pacífico Colombiano (Fedepazcifico), tiene claro que la principal problemática que enfrentan quienes se dedican a la pesca de pequeña escala (PPE) en Colombia es el deterioro ambiental de los ríos, mares y ciénagas donde adelantan sus faenas.
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