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Las barreras que enfrentan más de 350.000 pescadores artesanales en Colombia

Un nuevo análisis adelantado por organizaciones y pescadores artesanales del país detalla los enormes desafíos a los que se están enfrentando para llevar a cabo sus actividades. El deterioro de ríos y ciénagas es uno de los retos que han identificado.

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Redacción Ambiente
14 de julio de 2026 - 01:01 a. m.
Las barreras que enfrentan más de 350.000 pescadores artesanales en Colombia
Las barreras que enfrentan más de 350.000 pescadores artesanales en Colombia
Foto: PAPDB - PNNC

Mónica Mosquera, mujer pescadora y representante de la Federación de Pescadores Artesanales del Litoral Pacífico Colombiano (Fedepazcifico), tiene claro que la principal problemática que enfrentan quienes se dedican a la pesca de pequeña escala (PPE) en Colombia es el deterioro ambiental de los ríos, mares y ciénagas donde adelantan sus faenas.

(Lea: Ballenas grises del Pacífico enfrentan un “evento de...

Por Redacción Ambiente

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