Ballenas grises del Pacífico enfrentan un “evento de mortalidad catastrófica” Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

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En el océano Pacífico, una situación inusual tiene inquietos a los integrantes de la organización ambiental Public Employees for Environmental Responsibility (PEER). En los últimos meses, se han encontrado miles de ballenas grises (Eschrichtius robustus) varadas a lo largo de sus costas, una situación que la organización ha calificado como un “evento de mortalidad catastrófica”.

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La organización explicó en su página web que existen varias causas que podrían estar relacionadas con esta situación. La primera es la pérdida de hielo marino, que reduce la disponibilidad de alimento y podría provocar que algunos ejemplares mueran de hambre.

También, agregó la entidad, podrían incidir otros factores, como las colisiones con embarcaciones, los derrames de petróleo, la contaminación por microplásticos, la proliferación de algas y las actividades pesqueras por parte de Rusia.

La combinación de estas amenazas, a los ojos de PEER, habría contribuido a que el número de ballenas grises se redujera de manera significativa, al pasar de cerca de 20.000 ejemplares en 2019 a menos de 13.000 en la actualidad. “Hasta el 6 de julio de este año, se han reportado 145 muertes por varamiento, una tasa que ya supera los totales anuales registrados durante los últimos tres años”, agregó la entidad.

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La organización advirtió que los casos registrados representarían apenas la punta del iceberg de este problema, pues aseguró que “la mayor parte de la mortalidad de las ballenas grises no se observa, pues los cadáveres suelen hundirse antes de llegar a la playa”.

Rick Steiner, ecólogo marino de Alaska y presidente de la junta directiva de PEER, dijo a The Guardian que “las ballenas se encuentran en problemas muy graves” y señaló que los ejemplares encontrados varados “están demacrados, y el consenso científico es que se mueren de hambre debido a la pérdida de acceso a fuentes de alimento”.

Para David Weller, biólogo marino de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), “es posible que el medio ambiente esté cambiando a un ritmo o de maneras que pongan a prueba la capacidad tradicional de la población para recuperarse rápidamente mientras se adapta a un nuevo régimen ecológico”.

Esta especie, que estuvo al borde de la extinción durante la década de 1970, recorre cada año miles de kilómetros desde Baja California hasta Alaska en busca de alimento. En 1994, gracias a los esfuerzos de conservación adelantados en este entonces, fue retirada de la lista de especies protegidas. Sin embargo, Steiner calificó esa decisión como un “error garrafal”.

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Frente a esta situación, varios grupos ecologistas le solicitaron a la NOAA que vuelva a incluir a las ballenas grises en la lista de especies en peligro de extinción.

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