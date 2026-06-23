Las empresas dedicadas a la IA consumen más electricidad que la mayoría de los países: ONU

La ONU pide acelerar la transición hacia las energías renovables. EFE/Isaac J. Martín Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un nuevo llamado mundial para enfrentar la crisis climática, cuyos efectos hoy se sienten en regiones como Europa, donde la ola de calor, solo en Francia, provocó 40 muertes por ahogamiento desde el 18 de junio, principalmente de jóvenes, según el gobierno de ese país.

En un discurso durante la Semana de Acción Climática de Londres, Guterres sostuvo que la dependencia del petróleo no solo agrava el calentamiento global: también deja a los países expuestos a nuevas sacudidas energéticas. Por eso, en ese espacio presentó una hoja de ruta con siete acciones que considera claves para “la independencia energética”.

(Lea: Fenómeno de El Niño continúa intensificándose, según estas imágenes satelitales de la NASA)

“Estas crisis pueden parecer separadas, pero comparten el mismo origen destructivo: los combustibles fósiles. Y exigen la misma respuesta: una transición rápida y justa hacia la energía limpia, junto con un impulso a la adaptación, la resiliencia y la justicia climática para quienes ya sufren los efectos del cambio climático”, dijo Guterres.

Su primera propuesta es reducir las emisiones desde ya. Entre las prioridades mencionó una ofensiva contra el metano, un gas que atrapa mucho más calor que el dióxido de carbono, aunque permanece menos tiempo en la atmósfera. “El mundo eliminó la gasolina con plomo. Eliminamos las sustancias que destruyen la capa de ozono. Ahora le toca al metano”, declaró.

El llamado es a que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan con fuerza esta década para alcanzar cero emisiones netas en 2050, con especial atención a la reducción del metano, cuyas fuentes son la ganadería, los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y residuos y vertederos.

En ese sentido, la segunda acción es acelerar la energía limpia: mantener el impulso de las renovables, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y gravar sus ganancias para apoyar a las comunidades vulnerables y la transición.

(Lea: Un águila crestada, de las más grandes de Colombia, murió por una herida de bala)

“Las ocho mayores empresas de combustibles fósiles obtuvieron 6.500 millones de dólares adicionales solo en el primer trimestre de este año. Insto a los gobiernos a gravarlas”, dijo Guterres, quien además agregó que esos fondos deberían ayudar a las familias y comunidades más vulnerables y acelerar el acceso a energía limpia y asequible”.

La inteligencia artificial también hace parte de la hoja de ruta. La tercera acción que pide la ONU es exigir transparencia a las empresas de este sector, que, desde su punto de vista, deberían medir y hacer pública la huella de carbono, agua y suelo de sus centros de datos, y comprometerse a alimentarlos exclusivamente con energía renovable antes de 2030.

Los centros de datos dedicados a la IA ya consumen más electricidad que la mayoría de los países, apuntó. “Ha llegado el momento de transparentar las cosas”, dijo. Para 2030, añadió, esos centros podrían utilizar suficiente agua como para cubrir durante un año las necesidades básicas de los 1.300 millones de habitantes del África subsahariana.

La cuarta acción que propone la ONU es la transición hacia energías limpias y el desarrollo. Guterres dice que este proceso debe crear empleo, respaldar a los trabajadores y las comunidades, y abrir oportunidades de desarrollo para los países de ingresos bajos y medianos.

La próxima conferencia climática de la ONU, COP31, que se celebrará en Turquía, deberá ayudar a impulsar esa agenda. “La transición ya no está en discusión. Será gestionada o caótica, justa o desigual, una fuente de estabilidad o de mayor división. Y esas decisiones siguen estando en nuestras manos”.

Para esto, también pide financiación. La ONU dice que muchos países en desarrollo pagan por sus préstamos entre dos y tres veces más que las economías ricas, lo que limita su capacidad de invertir en energía limpia y resiliencia climática.

“Los países con abundante potencial renovable están quedando fuera de la revolución de la energía limpia”, advirtió Guterres. África, afirmó en su discurso, recibe apenas el 2% de la inversión mundial en energía limpia, pese a concentrar el 60% de los mejores recursos solares del planeta

El secretario también pidió, como sexta medida, aumentar la inversión para que las comunidades puedan prepararse para los efectos del clima extremo. También reclamó que los países desarrollados cumplan su compromiso de duplicar la financiación para la adaptación, con una senda clara hacia su triplicación.

Finalmente, Guterres llamó a reforzar la confianza en la ciencia, los sistemas de alerta temprana y las instituciones públicas. “La desinformación se difunde deliberadamente para retrasar la acción climática, afianzar intereses creados y erosionar la confianza”, alertó.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜