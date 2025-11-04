Las lluvias continuarán este martes 4 de noviembre. Estas son las regiones, según el IDEAM Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En su más reciente boletín sobre el clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que durante la madrugada de este martes 4 de noviembre se han registrado precipitaciones en diversos sectores de la región Andina, sur y centro del Caribe y piedemonte y centro de la Amazonía.

El IDEAM además detalló que predominó el tiempo seco en gran parte de la Orinoquía y del Pacífico, salvo algunas precipitaciones sobre plataforma marítima.

En cuanto a las lluvias más importantes, con actividad eléctrica dispersa asociada, se han presentado en Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Huila, Putumayo y Amazonas.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha registrado nubosidad variada con predominio de tiempo seco.

Pronóstico del clima 4 de noviembre

De acuerdo con la entidad, para este martes 4 de noviembre se esperan lluvias en gran parte del Pacífico, centro y norte de la región Andina, sur y centro del Caribe, piedemonte y sur de la Amazonía y sur y occidente de la Orinoquía.

Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica, se podrán presentar sobre zonas de los departamentos de Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Putumayo y Amazonas.

Las precipitaciones de menor intensidad, por su parte, se prevén en áreas de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Boyacá, Huila, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Caquetá.

Finalmente, en los arcos de islas del Caribe se espera nubosidad dispersa con probabilidad de lloviznas o lluvias de moderada intensidad, con lluvias más importantes hacia la zona marítima del sur de San Andrés.

Pronóstico del clima Bogotá

Durante la madrugada de este martes, en Bogotá predominó el tiempo seco con cielo nublado y una temperatura mínima alrededor de 11,0 °C. Durante la mañana, el IDEAM espera que se presente cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, al finalizar la jornada se podrán presentar lluvias ligeras en el sur y oriente de la ciudad.

En horas de la tarde, el pronóstico señala que se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en sectores del occidente de la ciudad.

Finalmente, en la noche, se prevé la ocurrencia de lloviznas generalizadas en amplios sectores con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima estimada es de 20°C aproximadamente.

Pronóstico del clima en otras ciudades

☔ Barranquilla: Se espera una jornada con probabilidad de lloviznas ligeras de carácter intermitente, especialmente en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).

☔ Cartagena: Son pronosticadas condiciones nubosas con precipitaciones ligeras en la jornada. (T. máx.: 31 °C).

☔ Medellín: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se prevén precipitaciones de ligeras a moderadas en horas de la tarde e inicios de la noche (T. máx.: 28 °C).

☔ Tunja: Predominará el tiempo seco con nubosidad variada a lo largo de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 21 °C).

☔ Bucaramanga: Se espera una mañana seca, con probabilidad de lloviznas a lluvias leves en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C).

☔ Cali: Se espera un día con nubosidad variada y probabilidad de lluvias de diversas intensidades, las más importantes hacia la tarde e inicios de la noche. (T. máx.: 28 °C).

Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 59 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en la regiones Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquía; de los cuales uno se encuentra en alerta roja, ubicado en el departamento del Cauca.

☔ Alertas por deslizamientos: En total, 415 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Orinoquía, Caribe, Amazonía y Pacífico, de los cuales 86 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia con 27 municipios, Chocó con 24 municipios y Nariño con 12 municipios respectivamente.

💧Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: una (1) roja, tres (3) rojas puntuales, veintiuno (21) naranjas, sesenta y tres (63) amarillas; Caribe: nueve (9) rojas, diecisiete (17) naranjas y diecisiete (17) amarillas; Orinoco: sin alertas; Pacífico: diez (10) rojas, quince (15) naranjas y ocho (8) amarillas; Amazonas: seis (6) amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Alerta amarilla por tiempo lluvioso en el Caribe central, suroccidental y occidental, así como alerta amarilla por velocidad del viento y altura de las olas en el margen central y oriental de la cuenca.

• Pacífico colombiano: Se mantiene alerta amarilla por oleaje y viento en toda la cuenca del Pacífico colombiano. Así mismo, se cuenta con alerta amarilla por tiempo lluvioso al norte y centro de la cuenca.

