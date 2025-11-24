Las lluvias persistirán durante esta última semana de noviembre, según pronóstico del Ideam

En Bogotá, la probabilidad de lluvias intensas aumentaría en las tardes de jueves y viernes. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para la última semana laboral de este mes, del 24 al 28 de noviembre. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, los días más lluviosos serían lunes y martes.

En el caso particular de Bogotá, se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en horas de la tarde. En la capital, la probabilidad de lluvias intensas aumentaría en las tardes de jueves y viernes.

Puntualmente, para lo que resta de 24 de noviembre, según indicó la entidad, se prevé abundante nubosidad con lluvias en sectores del centro y el sur de la región Caribe, en el norte y centro de las regiones Andina y Amazonia, así como en gran parte de las regiones Pacífica y Orinoquía.

Esta tarde, las lluvias de mayor intensidad y persistencia, con probabilidad de descargas eléctricas dispersas, se presentarían sobre sectores de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En el caso de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominaría el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias en el área marítima.

Para el martes 20 de noviembre, el Ideam pronostica que persista la alta probabilidad de lluvias en sectores de la región Pacífica, en el centro y norte de la región Andina, en el sur de la región Caribe, y en el centro y oriente de las regiones Orinoquía y Amazonia.

Además, podría haber precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas ocasionales en Sucre, Chocó, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, occidente de Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Meta, Guainía y Vichada. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo mayormente nublado y lluvias concentrada, las más fuertes en el sur de la isla y su área marítima.

El miércoles 26 de noviembre, de acuerdo con el instituto, persistirán las condiciones lluviosas en sectores de la región Pacífica, en el suroccidente de la región Caribe y en el centro y norte de la región Andina. También se esperan lluvias en el centro y occidente de las regiones Amazonia y Orinoquía. Sin embargo, en el norte de la región Caribe y el oriente de la Orinoquía “se observa una tendencia hacia condiciones secas”.

Para el miércoles, además, las lluvias más abundantes son probables en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Tolima, Boyacá, Meta, Arauca, Caquetá, Vichada y Vaupés. Por otro lado, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con alta probabilidad de lluvias.

Para el jueves 27 de noviembre, el Ideam pronostica una disminución significativa de las precipitaciones en amplias zonas de las regiones Orinoquía y Amazonia. Sin embargo, en el resto del territorio nacional se presentarían lluvias de intensidad variable en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Norte de Santander, Tolima, Huila, Amazonas y Vaupés. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales durante el día.

Finalizando la semana laboral, para el viernes 28 de noviembre se pronostican lluvias en el centro y occidente del país. Las precipitaciones de intensidad variable se presentarían en zonas de Cesar, Magdalena, el mar Caribe colombiano, Bolívar, Sucre, Córdoba, el océano Pacífico colombiano, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Amazonas y Vaupés. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales.

